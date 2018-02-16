Как оппозиция и власть предвыборные пикеты проводили — фото

18 февраля состоятся выборы в местные Советы. Кандидаты в депутаты вышли на улицы Гомеля, чтобы привлечь к себе внимание избирателей.

Декрет № 3 и Советская власть

Надо сказать, что особого интереса эти выборы у избирателей не вызывают. В силу ряда причин — о которых позже. Поэтому, наверное, кандидаты своей уличной активностью решили компенсировать пассивность избирателей.

Не совсем обычной особенностью этой кампании стало то, что на пикеты вышли даже кандидаты от власти. Обычно эти солидные мужи, занимающие директорские и иные руководящие посты, на тротуаре с плакатами и листовками не стоят. Что же на этот раз заставило начальствующий корпус пойти к народу?

Возле магазина «Вёсны» у Привокзальной площади расположился объединенный пикет сразу двух кандидатов: ректора БелГУТа Юрия Кулаженко и проректора Юрия Самодума. Правда, одного из них нет. Как говорят помощники, пошел лично «общаться с избирателями». Зато рядом со своим плакатом, вместе с доверенными лицами, стоит кандидат в Горсовет Юрий Самодум. Но давать интервью он не соглашается. Его команда также не желает фотографироваться и расходится в стороны, оставляя плакаты кандидатов в одиночестве.





От интервью Юрий Самодум имеет полное право отказаться, но как кандидат в депутаты на вопросы избирателей не может не ответить. Спрашиваем его о том, что он будет делать в ситуации, когда интересы его избирателя разойдутся с интересами вышестоящего руководства? Ведь он, как государственный чиновник, не может игнорировать мнение своего начальства? Проректор уверенно отвечает, что при любых обстоятельствах будет защищать своего избирателя. Задаем еще один вопрос кандидату: «Как вы относитесь к Декрету № 3?». Юрий Самодум считает, что декрет должен был вывести из тени всех тунеядцев и неработающих в интересах нормальных граждан. Такая позиция на сегодняшний день весьма любопытна. Потому что ныне Декрет № 3 фактически отменен и переписан заново.

Тем не менее, участие кандидатов-руководителей в пикетах является настоящим «ноу хау» этих выборов. Ранее на выборах в местные Советы такого рода уличные акции с участием ответственных лиц не особо практиковались. Возможно, идти на снег и холод начальников теперь обязывают сверху, для информационной «работы с населением». Населением, недовольным ростом цен, снижением реальной зарплаты и многими другими проблемами.

«Не быть скотом», как месседж для избирателя?

Не остались в стороне от уличной активности и кандидаты от оппозиции. Одной из излюбленных площадок для агитации стал универмаг «Гомель». В минувшую субботу свой объединенный пикет тут проводили сразу три кандидата от партии ОГП — Николай Новиков, Максим Филиппович и Константин Жуковский. Впрочем, большего ажиотажа их появление у людей не вызвало. Опытный политтехнолог наверняка бы нашел ряд изъянов в их способах подачи себя избирателю. Например, растяжка с надписью «Не быць скотам». Эти строки из замечательного стихотворения Янки Купалы о тяжкой доле белорусского трудового народа во времена царизма, впоследствии были использованы группой «Ляпис Трубецкой», но они понятны только в контексте. А у современных белорусов, проходивших в тот день мимо пикета, ассоциации по поводу того, кто тут «скот», а кто «не скот», возникали самые разные.





Кандидат в депутаты Константин Жуковский также сообщил нам про низкий интерес выборщиков и пожаловался на неких «отморозков», подходивших к его пикету.





Также на пикет возле универмага «Гомель» выходили и оппозиционные коммунисты. Правда, из наглядной агитации у них был только красный флаг и призыв голосовать за их партию. При этом персональной агитации за конкретных кандидатов они не вели.

— А зачем? — говорит председатель Гомельской областной организации Белорусской партии левых «Справедливый мир» Валерий Панкратов. — Ведь власти уже давно решили, кто пройдет в Совет, а кто — нет. Мы используем эту предвыборную кампанию исключительно для популяризации программы партии, идей социальной справедливости и защищенности.







Возможно, пропаганда своей политической силы, символики или ценных идей была главным стимулом для участия в пикетах партийных кандидатов, как от «партии власти», так и от оппозиции.

Третьего не дано?

Кандидат в депутаты Юлия Ганисевская пикет проводила в своем избирательном округе — в 104-м микрорайоне. Как говорит Юлия, к пикету подходило достаточно много людей — как посетителей ближайшего магазина, так и специально пришедших на акцию. Людей больше всего волновали социальные проблемы. Особенно благоустройство и развитие инфраструктуры в их микрорайоне. Одновременно с Ганисевской свой пикет провел Сергей Башмур, отец умершего в роддоме ребенка.





Независимый кандидат Валерий Слепухин баллотируется на «Старом Аэродроме». Здесь его хорошо знают, как участника протестных выступлений жильцов против уплотнительной застройки на улицах Тимфеенко и Юбилейной. Увенчавшихся, кстати говоря, частичной победой жителей. Валерий Слепухин уличные пикеты не проводит.

— Во-первых, практика показывает низкую эффективность таких мероприятий. Тем более в холодное зимнее время, — говорит кандидат. — Обычно люди равнодушно проходят мимо, а чаще всего подходят те, кто хочет высказать не свою поддержку, а скорее негативное отношение к самому пикету. Во-вторых, для меня, если честно, является проблемой выбор флага. Я не считаю, что избирателю особо близок как бело-красно-белый флаг оппозиции, так и красно-зеленый государственный. А «третья сила» свое знамя еще не выбрала.



Впрочем, очевидно, что не только перемежающиеся со слякотью морозы влияют на прохладное отношение избирателей к этим выборам. Несмотря на изрядно накопившееся недовольство тяжелой социальной ситуацией и все растущими проблемами, люди остаются пассивными. В большинстве своем они не верят обещаниям кандидатов «от власти», но и от оппозиции тоже. Первых они знают слишком хорошо. Вторых либо воспринимают настороженно, либо не верят в их успех. Наиболее позитивно электорат воспринимает независимых кандидатов. Многие считают, что не будучи связанными ни с «вертикалью», ни с политическими партиями, они действительно смогут защитить их интересы.

В свою очередь активисты, участвующие в кампании, говорят, что как события «горячей весны» 2017 года, которые привели к отмене Декрета № 3, так и общие реалии нашей сегодняшней жизни, производят определенные изменения в сознании части наших граждан. У многих теперь есть интерес к общественной жизни и новым лицам. Люди понимают, что никто, кроме них самих не защитит их интересы.

К сожалению, выборы в местные Советы и в этот раз пока проходят по обычному и заранее предсказуемому сценарию. Преподнесут ли они нам нечто новое, мы узнаем уже в это воскресенье.