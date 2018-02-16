«В жизни все делается не просто так». Мама близнецов, у которых бабушка отсудила по $2,5 тысячи, рассказала, как изменилась ее жизнь после огласки истории

В сентябре прошлого года Юлия Ганисевская была героем материала «Сильных новостей», который вызвал большой резонанс в городе. После смерти мужа родная бабушка подала в суд и взыскала со своих внуков по 2,5 тысячи долларов, семья могла лишиться квартиры. Опускались руки, и казалось, выхода нет. Решающий момент, который изменил ее жизнь навсегда, произошел после публикации. От отчаяния до предвыборной кампании или как общественный резонанс меняет жизни гомельчан, читайте в нашем репортаже.

Это сейчас Юлия Ганисевская — кандидат в депутаты. А тогда она от бессилия и безысходности открыла список городских СМИ и стала рассылать всем подряд свою историю. Она отправила 18 писем, но никто не отреагировал.

После публикации в «Сильных новостях» материал набрал максимально рекордное количество просмотров и комментариев. Город разделился на две части — кто-то поддерживал родню бабушки, другие поддерживали Юлию и ее семью.

«Если бы "Сильные новости" не подняли эту тему, все этого бы не было. Я следила за каждым комментарием. Была такая сумасшедшая поддержка. Я сейчас про это говорю, и мурашки по коже. Мое дело оказалось под контролем самого губернатора».





По словам Юлии, именно после публикации к ее делу отнеслись с большим вниманием.

«Сейчас у нас уже третий судья. Только сейчас стали появляться новые подробности о расписках, из-за которых все началось. В 2016 году они были предъявлены нашей бабушкой, но оказалось, что написаны они были в 2011, а не в 2014. По нашему законодательству, расписки без даты возврата действительны лишь три года. Получается, что даты были исправлены. Сейчас мы заказали две экспертизы, чтобы сравнить не только почерк, но и чернила с бумагой, чтобы точно знать, когда они были написаны. Но даже если экспертиза это не подтвердит, у нас есть свидетель, который сказал точный год написания расписок».

Именно поддержка гомельчан стали для Юлии отправной точкой в ее собственных добрых делах.

«Я получила такой заряд позитива, что сама захотела помогать людям. В самый пик разбирательств мои дети уезжают в санаторий, а муж возвращается из командировки. И тут появляется информация от поискового отряда "Симуран", что собираются добровольцы в Брест на поиски Максима Мархалюка. Я мужу сказала, что я хочу. Я зарядилась людской энергией, тем более лес я знаю, выносливая. Муж меня отпустил, а сам остался с двумя маленькими детьми».

Именно из-за нарушений в ходе расследования Юлиного дела, которых нашлось целых три листа, она осознала, что хочет идти дальше.

«В нашей жизни все делается не просто так. И все что происходит — происходит к лучшему. Я вижу нестыковки закона, я вижу, что наши чиновники могут работать, но для этого нужно обратиться в прессу, вывернуть свою жизнь наизнанку, выслушать упреки, негативнее комментарии. А этого быть не должно! Должен быть один человек, к которому можно обратиться. Если бы, допустим, я знала, что есть депутат, к которому я могу обратиться за помощью, и он бы уже сам дал ход нашему дел, я бы не обращалась в "Сильные новости". Получается, что сейчас независимые СМИ выполняют ту работу, которую должны выполнять депутаты. Люди доверяют, люди читают. Вот именно тогда я решила, что должна идти в депутаты, чтобы доносить людские проблемы до чиновников. Чтобы их услышали».





Именно после того, как Юлию Ганисевскую поддержала общественность Гомеля, она решила пойти на выборы в депутаты в местные советы, чтобы быть голосом народа. Сейчас она кандидат в депутаты 19-го округа «Южный», 104 микрорайона.

«Я живу в этом районе. У меня первый этаж, офиса нет. Записывать на прием не нужно. Постучали в окно, зашли, попили кофе, рассказали, что случилось. Даже если меня не выберут в депутаты, я не буду останавливаться. Даже несмотря, что это бесплатная работа, она приносит мне моральное удовольствие. Моя главная цель сейчас — хочу наслаждаться жизнью в своем районе. Хочу, чтобы мои дети жили здесь и гордились местом, где выросли».

В Беларуси выборы в местные Советы депутатов 28-го созыва назначены на воскресенье 18 февраля. В Гомельском районе 60 округов, где в предвыборной гонке участвуют 92 кандидата. Отдать свой голос выбранному кандидату можно будет с 10 утра до 7 вечера.