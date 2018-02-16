За взятку задержана директор Гомельской универсальной базы

Директор торгового унитарного предприятия «Гомельская универсальная база» задержана по подозрению в получении взятки, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

«Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по статье „Получение взятки“ в отношении директора ТУП „Гомельская универсальная база“. Также за дачу взятки возбуждены уголовные дела в отношении двух заместителей руководителя одной из коммерческих структур региона», — прокомментировала Мария Кривоногова.

Всем троим задержанным предъявлено обвинение, они заключены под стражу.