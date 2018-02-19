На открытии Центра мебели и интерьера «Карусель» пройдёт забег в ползунках

4 марта в 12:00 в Гомеле по ул. Советская, 149 (пересечение ул. Советская — Ефремова) состоится праздничное открытие торгового центра мебели и интерьера «Карусель». Безусловно, «Карусели» есть что предложить своим покупателям: широкий выбор мебели, элементов декора, домашнего текстиля и помощь в их подборе, консультации и цены от производителей, высокий уровень сервиса, развитая инфраструктуру. Но открытие на то и открытие, чтобы удивлять и делать то, что никто от вас не ожидает! Итак, одним из самых важных и зрелищных событий станет невероятное состязание — забеги в ползунках.
Все участники ползунковых забегов награждаются памятными призами. И
там есть ради чего ползти к финишу: компании «Вегас» и «Лотос»,
генеральные партнеры мероприятия, приготовили ценные призы для юных
спортсменов: одеяла и подушки, плюшевые медведи, подарочные сертификаты,
полки для книг и игрушки уже ждут часа быть врученными самым быстрым,
ловким и изобретательным!
Участие в мероприятии является бесплатным и его суть состоит в
следующем: спортсменов разделят на две возрастные категории (от 0 до 1
года и от 1 года до 2 лет), после чего их ждет дистанция в 4 метра,
которую они должны преодолеть на четвереньках. Следует отметить, что
такое серьезное расстояние требует физической подготовки и состояния
здоровья, позволяющего участвовать в подобных соревнованиях.
Один из родителей может помогать спортсмену, но только не физически:
разрешается двигаться впереди малыша на четвереньках с любым
интересующим ребенка предметом в руках и поддерживать словесно.
Предварительная регистрация осуществляется с 14 февраля до 3 марта по
ссылке https://goo.gl/g1qDWD либо по телефону +375 (29) 111-83-29 (пн —
пт: с 10:00 до 18:00). При регистрации необходимо указать следующие
данные:
- Ф.И.О. родителей или законных представителей участника, их телефоны;
- Имя и фамилию ребенка, его дату рождения.
Начало этого зрелищного события намечено на 12:00. По прибытии на
место его проведения родители (или законные представители) юниоров
должны отметиться на стойке регистрации, где им выдадут номер и допустят
к старту. К старту не будут допущены спортсмены, не прошедшие
регистрацию, а также участники, пропустившие время забега своей
категории.
Всем юным гостям мероприятия, которые по причине своего более
серьезного возраста не смогли принять участие в забегах, смогут провести
время не менее интересно. Например, у них будет возможность рассмотреть
детали дома, потрогать мебель в миниатюре и почувствовать себя
взрослыми благодаря бизидомикам.
Если в вашем ребенке живет творец, его энергию тоже есть куда
направить. Целая зона будет посвящена настоящей детской мечте — огромной
площадке с конструктором и игрушками фирмы «Полесье».
Всё еще слишком серьезные рамки для творчества? Конструктор не дает
разгуляться фантазии и воображению? На такой случай как раз и
приготовлены домики для рисования. Своё мироощущение можно будет
оставить на любой части домика: на стенах, крыше, дверях и даже на
потолке. И это не странно: если ребенку это окажется по силам, почти
наверняка он однажды распишет и потолок Оперы Гарнье, как когда-то это
сделал Марк Шагал!
Разрядиться и выплеснуть часть нескончаемой детской энергии помогут,
конечно же, песни и танцы. А аниматоры и ростовые куклы в образах
любимых героев мультфильмов развеселят даже самую хмурых и серьезных.
Приходите за хорошим настроением и новыми впечатлениями!
Где: Гомель, ул. Советская, 149 (пересечение ул. Советская — Ефремова)
Когда: 4 марта в 12:00
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