На открытии Центра мебели и интерьера «Карусель» пройдёт забег в ползунках

4 марта в 12:00 в Гомеле по ул. Советская, 149 (пересечение ул. Советская — Ефремова) состоится праздничное открытие торгового центра мебели и интерьера «Карусель». Безусловно, «Карусели» есть что предложить своим покупателям: широкий выбор мебели, элементов декора, домашнего текстиля и помощь в их подборе, консультации и цены от производителей, высокий уровень сервиса, развитая инфраструктуру. Но открытие на то и открытие, чтобы удивлять и делать то, что никто от вас не ожидает! Итак, одним из самых важных и зрелищных событий станет невероятное состязание — забеги в ползунках.

Все участники ползунковых забегов награждаются памятными призами. И там есть ради чего ползти к финишу: компании «Вегас» и «Лотос», генеральные партнеры мероприятия, приготовили ценные призы для юных спортсменов: одеяла и подушки, плюшевые медведи, подарочные сертификаты, полки для книг и игрушки уже ждут часа быть врученными самым быстрым, ловким и изобретательным!

Участие в мероприятии является бесплатным и его суть состоит в следующем: спортсменов разделят на две возрастные категории (от 0 до 1 года и от 1 года до 2 лет), после чего их ждет дистанция в 4 метра, которую они должны преодолеть на четвереньках. Следует отметить, что такое серьезное расстояние требует физической подготовки и состояния здоровья, позволяющего участвовать в подобных соревнованиях.

Один из родителей может помогать спортсмену, но только не физически: разрешается двигаться впереди малыша на четвереньках с любым интересующим ребенка предметом в руках и поддерживать словесно. Предварительная регистрация осуществляется с 14 февраля до 3 марта по ссылке https://goo.gl/g1qDWD либо по телефону +375 (29) 111-83-29 (пн — пт: с 10:00 до 18:00). При регистрации необходимо указать следующие данные:

Ф.И.О. родителей или законных представителей участника, их телефоны;

Имя и фамилию ребенка, его дату рождения.

Начало этого зрелищного события намечено на 12:00. По прибытии на место его проведения родители (или законные представители) юниоров должны отметиться на стойке регистрации, где им выдадут номер и допустят к старту. К старту не будут допущены спортсмены, не прошедшие регистрацию, а также участники, пропустившие время забега своей категории.

Всем юным гостям мероприятия, которые по причине своего более серьезного возраста не смогли принять участие в забегах, смогут провести время не менее интересно. Например, у них будет возможность рассмотреть детали дома, потрогать мебель в миниатюре и почувствовать себя взрослыми благодаря бизидомикам.

Если в вашем ребенке живет творец, его энергию тоже есть куда направить. Целая зона будет посвящена настоящей детской мечте — огромной площадке с конструктором и игрушками фирмы «Полесье».

Всё еще слишком серьезные рамки для творчества? Конструктор не дает разгуляться фантазии и воображению? На такой случай как раз и приготовлены домики для рисования. Своё мироощущение можно будет оставить на любой части домика: на стенах, крыше, дверях и даже на потолке. И это не странно: если ребенку это окажется по силам, почти наверняка он однажды распишет и потолок Оперы Гарнье, как когда-то это сделал Марк Шагал!

Разрядиться и выплеснуть часть нескончаемой детской энергии помогут, конечно же, песни и танцы. А аниматоры и ростовые куклы в образах любимых героев мультфильмов развеселят даже самую хмурых и серьезных.

Приходите за хорошим настроением и новыми впечатлениями!

Где: Гомель, ул. Советская, 149 (пересечение ул. Советская — Ефремова) Когда: 4 марта в 12:00

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