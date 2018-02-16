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В Гомеле 19 февраля будет ограничено движение транспорта по улицам Трудовая и Кирова

  • 16 февраля 2018, 14:58
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Это связано с репетицией мероприятия, посвященного празднованию 100-летия Вооруженных Сил Беларуси.

Частично ограничат движение транспорта с 10.00 до 11.00 по улице Трудовой, а также по улице Кирова на участке от улицы Крестьянской до Трудовой.

Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрута.


Гомельская правда
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