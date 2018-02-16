Водитель «Опеля» не пропустил женщину на пешеходном переходе в Гомеле

ДТП произошло вчера около семи часов утра. 65-летний водитель автомобиля «Опель Мерива» двигался по проспекту Октября со стороны улицы Богдана Хмельницкого в направлении Карбышева.

Как сообщила старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Анна Ковалева, на пересечении с улицей Жукова мужчина не пропустил пешехода — 58-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому, обозначенному дорожными знаками пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение областной клинической больницы.







