В Гомеле ушастую сову отбили у ворон и грачей

14 февраля у одного из кандидатов на звание пернатого бренда Гомеля были большие проблемы. Молодую сову отбили у ворон и грачей сотрудники детского садика и обратились к специалистам.

Волонтёры гомельского отделения Аховы птушак Бацькаўшчыны дождались темноты и попытались выпустить птицу в парке Фестивальный. К сожалению, ослабшая птица не смогла самостоятельно улететь.

— Пришлось взять пернатую на передержку, восстанавливаться ушастая гостья будет под опекой Дмитрия Янкова. Совушка кушает, и надеемся что скоро полетит снова! — написали орнитологи в группе АПБ во Вконтакте.













А вот 10 февраля волонтёры объединения «Эко-Драйв» Гомельского эколого-биологического центра запустили проект по установке искусственных гнездовий для сов. Место установки: район заказника «Мнемозина» в Новобелице, за ручьем который впадает в Пруды. В течение года ребята будут наблюдать, кто поселится в новых совятниках.



