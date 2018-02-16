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В Гомеле ушастую сову отбили у ворон и грачей

  • 16 февраля 2018, 12:18
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14 февраля у одного из кандидатов на звание пернатого бренда Гомеля были большие проблемы. Молодую сову отбили у ворон и грачей сотрудники детского садика и обратились к специалистам.

Волонтёры гомельского отделения Аховы птушак Бацькаўшчыны дождались темноты и попытались выпустить птицу в парке Фестивальный. К сожалению, ослабшая птица не смогла самостоятельно улететь.

— Пришлось взять пернатую на передержку, восстанавливаться ушастая гостья будет под опекой Дмитрия Янкова. Совушка кушает, и надеемся что скоро полетит снова! — написали орнитологи в группе АПБ во Вконтакте.




А вот 10 февраля волонтёры объединения «Эко-Драйв» Гомельского эколого-биологического центра запустили проект по установке искусственных гнездовий для сов. Место установки: район заказника «Мнемозина» в Новобелице, за ручьем который впадает в Пруды. В течение года ребята будут наблюдать, кто поселится в новых совятниках.



Фото – Максим Шестаков, Зялёны партал
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