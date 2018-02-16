Тривижн 05/02 - 18/02:
ИПМ 12/02 - 18/02:

Погода в Гомеле на выходные: слабый мороз и небольшие снегопады

  • 16 февраля 2018, 10:09
  • 996
  • 0



Весна не торопится прийти в Беларусь, но в выходные ждать сильных морозов не стоит.

В субботу, 17-го февраля, температура воздуха в Гомеле не опустится ниже —2°С. Возможен небольшой снегопад.

В воскресенье погода кардинально не изменится. Разве, что станет немного холоднее — до —4°С. Однако, уже днем температура воздуха может поднять до нуля. Синоптики прогнозируют снегопад.


gomel.today
Окнаград 12/02 - 18/02:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21567)

Метки: Погода (1756)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 14/02 -16/02:

Самое читаемое