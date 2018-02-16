Погода в Гомеле на выходные: слабый мороз и небольшие снегопады

Весна не торопится прийти в Беларусь, но в выходные ждать сильных морозов не стоит.

В субботу, 17-го февраля, температура воздуха в Гомеле не опустится ниже —2°С. Возможен небольшой снегопад.

В воскресенье погода кардинально не изменится. Разве, что станет немного холоднее — до —4°С. Однако, уже днем температура воздуха может поднять до нуля. Синоптики прогнозируют снегопад.