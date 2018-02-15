Путин посмертно наградил орденом гомельчанина, генерал-майора Александра Лизюкова, погибшего в Великую Отечественную
- 15 февраля 2018, 18:04
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Люди в материале: Владимир Путин (856), Александр Лизюков (3)
Места: Гомель (21563)
Метки: Общество (28990)
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