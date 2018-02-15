Путин посмертно наградил орденом гомельчанина, генерал-майора Александра Лизюкова, погибшего в Великую Отечественную

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Жукова советского военачальника, генерал-майора Александра Лизюкова, погибшего в бою в годы Великой Отечественной войны.

Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что Лизюков награжден за «умелую организацию боевых действий войск в ходе стратегических операций Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах».





Лизюков родился в Гомеле 26 марта 1900 года. Во время войны был командующим 5-й танковой армии. В 1941 году он был удостоен звания Героя Советского Союза. Лизюков погиб в бою 23 июля 1942 года близ села Медвежье Воронежской области.