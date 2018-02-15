В Гомеле первокурсник из Туркменистана купил насвай, теперь его просят добровольно покинуть страну

Студента из Туркменистана попросили покинуть страну за насвай.

Встреча, где был рассмотрен вопрос о высылке студента-первокурсника, прошла в ГГУ им. Ф. Скорины. В ней приняли участие сотрудники отделения по гражданству и миграции ОВД администрации Центрального района и управления УВД Гомельского облисполкома, а также иностранные студенты и преподаватели вуза.

Гости разъяснили миграционное законодательство для иностранных студентов, прибывших на учебу в Беларусь. В продолжение темы, заместитель начальника Центрального РОВД Дмитрий Скоробогатый отметил, что нарушение законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими в Республике Беларусь неприемлемо. За различные административные либо уголовные деяния данная категория лиц поблажек не имеет и несёт ответственность по всей строгости закона.

Во время встречи рассмотрели вопрос о высылке за пределы Республики Беларусь студента 1 курса. Гражданин Туркменистана совершил административное, относящееся к категории нарушений против здоровья населения Республики Беларусь, — приобретение насвая.

ст. 16.10 часть 1 КоАП РБ (приобретение, хранение некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, не превышающем пятидесяти граммов (под некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания, в настоящей статье понимаются изделия (снюс, насвай и другие), изготовленные из табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных ингредиентов).

Студенту дали право добровольно покинуть пределы страны в установленный срок. Нарушителю разъяснили процедуру высылки за пределы Республики Беларусь. В ближайшее время он добровольно покинет нашу страну.

Как пояснил Дмитрий Скоробогатый, в соответствии с Законом «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», иностранец, в отношении которого принято решение о высылке, после его выезда за пределы Республики Беларусь, вносится в список лиц, въезд которым в Республику Беларусь запрещен или нежелателен. Ему запрещается въезд на срок от шести месяцев до десяти лет.

Студенту из Туркменистана будет запрещен срок въезда в Республику Беларусь сроком на один год, с учётом его характеристики, раскаяния в содеянном, отсутствии административных и уголовных деяний за период всего проживания, а также желание в дальнейшем обучаться и получить специальность в гомельском вузе.