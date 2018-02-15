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Мотоциклист-бесправник устроил гонки с ГАИ. Сначала на мотоцикле, а потом бегом по полю. Конец немного предсказуем

  • 15 февраля 2018, 17:26
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Собственно отсутствием шлема житель деревни Долголесье, ехавший на мотоцикле «Минск», и привлек внимание сотрудников госавтоинспекции. Чтобы избежать контакта с ними, он съехал на обочину.

Поняв, что «технические силы не равны», бросил своего «железного коня», пустился наутек по снежному полю. Пробежать, однако, удалось немного, метров через 50 его догнал инспектор.


 Когда стали разбираться, выяснилось, что 39-летнему сельчанину было отчего убегать: у него отсутствовали водительские права на мотоцикл, и их он никогда не получал. Техника также не зарегистрирована в установленном порядке, рассказала о произошедшем официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

В итоге на лихача составили три административных протокола. Ему грозит серьезный денежный штраф.


Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
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