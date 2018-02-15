Мотоциклист-бесправник устроил гонки с ГАИ. Сначала на мотоцикле, а потом бегом по полю. Конец немного предсказуем

Собственно отсутствием шлема житель деревни Долголесье, ехавший на мотоцикле «Минск», и привлек внимание сотрудников госавтоинспекции. Чтобы избежать контакта с ними, он съехал на обочину.

Поняв, что «технические силы не равны», бросил своего «железного коня», пустился наутек по снежному полю. Пробежать, однако, удалось немного, метров через 50 его догнал инспектор.





— Когда стали разбираться, выяснилось, что 39-летнему сельчанину было отчего убегать: у него отсутствовали водительские права на мотоцикл, и их он никогда не получал. Техника также не зарегистрирована в установленном порядке,— рассказала о произошедшем официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

В итоге на лихача составили три административных протокола. Ему грозит серьезный денежный штраф.