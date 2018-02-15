В День всех влюбленных узами брака сочетались 15 пар гомельчан

Проведение торжественных регистраций в будние дни практикуется второй год подряд. Обычно такие церемонии проходят в пятницу и субботу.

— В прошлом году на 14 февраля записались 10 пар. В этот раз некоторые специально бронировали места за месяц. Среди молодоженов были гомельчане от 20 до 43 лет, — сообщила заведующая отделом ЗАГС администрации Советского района Гомеля Елена Ритова.

Помимо прочего ЗАГС устроил небольшой сюрприз для влюбленных — пригласил воспитанников яслей-сада № 33. Ребята преподнесли музыкальный подарок — прочитали стихи и станцевали со свечами. Все молодожены остались довольны.