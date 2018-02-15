Банк развития поставит в Гомельскую областную детскую больницу оборудования на $1 млн

Банк развития Беларуси поставит в Гомельскую областную детскую клиническую больницу оборудование на $ 1 млн. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель правления банка Сергей Румас по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает БелТА.

«Мы запустили программу „Здоровый малыш“, она будет касаться переоснащения всех перинатальных центров республики современным оборудованием, чтобы новорожденные, если есть какие-то отклонения, смогли получить помощь даже в небольшом районном центре. В этом году на сумму более $ 1 млн будет поставлено оборудование в Гомельскую областную детскую клиническую больницу», — рассказал Сергей Румас.

Также председатель правления Банка развития проинформировал об итогах реализации программы «Школьный автобус». По его словам, 330 школьных автобусов перевозят по стране ежедневно около 13 тыс. детей. Сегодня уже масштабная помощь в этом направлении не требуется, и области сами продолжат обновлять парк автобусов, которые эксплуатируются для подвоза детей.