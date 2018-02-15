Купили и обменяли на кроссовки: уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в Гомеле направлено в суд

Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств, возбужденное в отношении трех жителей областного центра в возрасте 22, 20 и 19 лет.

Установлено, что в сентябре 2017 года двое молодых парней купили не менее 58,85 грамма марихуаны. Привезли в квартиру одного из обвиняемых и сбыли 19-летнему знакомому, обменяв на пару кроссовок.

Позже двое старших парней приобрели не менее 30 грамм высушенной и 245 грамм невысушенной марихуаны. И снова часть наркотического вещества продали вышеупомянутому знакомому, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Все обвиняемые состоят на учете в областном наркологическом диспансере. У самого младшего фигуранта есть судимость за незаконные без цели сбыта приобретение и хранение психотропного вещества. В 2016 году его приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года и к 120 часам общественных работ.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.