Потешный столб, танцы с блинами и сожжение Мары. В Гомеле пройдут масленичные гулянья (подробная афиша)

В воскресенье 18 февраля в Гомеле будут провожать зиму. Традиционные масленичные гулянья пройдут во всех районах города, сообщает «Белка».
В программе — народные забавы, игры и состязания, конкурсы, розыгрыши и викторины. На сценических площадках выступят творческие коллективы.
В Центральном районе действо развернётся у Ледового дворца, где с 10 до 18 часов гомельчан ждёт насыщенная программа. Можно будет продегустировать блины во время «Блинфэста», посмотреть представления кукольного театра «Батлейка», пройти масленичный квест, купить сувениры на ярмарке ремесленников.
Для детей и взрослых будут организованы бег в мешках, бои на подушках, перетягивание каната и другие весёлые спортивные состязания. Будет работать городок аттракционов. Самые смелые смогут попытаться забраться на потешный столб и получить приз. А завершением праздника станет сжигание чучела Масленицы.
В Советском районе в воскресенье будут работать две площадки — у ДК «Фестивальный» и на стадионе «Локомотив».
У ДК «Фестивальный» проводы зимы начнутся в 12 часов. Здесь при поддержке ОАО «Милкавита» развернётся Широкая молочно-масленичная ярмарка. Будут работать игровые площадки для детей и взрослых. Например, можно будет попробовать свои силы в конкурсе по метанию и поеданию блинов. Флешмоб «Танец с блинами» организуют воспитанники учреждений образования района. А творческие коллективы предприятий и организаций представят концертно-развлекательную программу. На площадке развернётся выставка-продажа сувениров ручной работы. В 14:30 сожгут чучело куклы Мары.
На стадионе «Локомотив» масленичные гулянья откроются в 12 часов концертно-развлекательной программой с участием творческих коллективов Гомельского вагоностроительного завода и филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго». Здесь тоже будут организованы конкурсы и соревнования. А с 10 до 13 часов в спортивном зале «Локомотива» пройдут соревнования по мини-футболу.
В Железнодорожном районе с 10 до 15 часов будут работать четыре площадки — возле Гомельского государственного медицинского университета, у Дворца культуры «Костюковка», Центра инклюзивной культуры и ДК «Гомсельмаш».
Новобелицкий район приглашает в зону отдыха «Пруды» с 12 до 16 часов.
Во всех районах будут работать розничная торговля и точки общественного питания.
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