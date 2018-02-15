Потешный столб, танцы с блинами и сожжение Мары. В Гомеле пройдут масленичные гулянья (подробная афиша)

В воскресенье 18 февраля в Гомеле будут провожать зиму. Тра­диционные масленичные гуля­нья пройдут во всех районах горо­да, сообщает «Белка».

В программе — народные забавы, игры и состязания, кон­курсы, розыгрыши и виктори­ны. На сценических площадках выступят творческие коллективы.

В Центральном районе дей­ство развернётся у Ледового двор­ца, где с 10 до 18 часов гомельчан ждёт насыщенная программа. Мож­но будет продегустировать блины во время «Блинфэста», посмотреть представления кукольного театра «Батлейка», пройти масленичный квест, купить сувениры на ярмарке ремесленников.

Для детей и взрослых будут организованы бег в мешках, бои на подушках, перетягивание кана­та и другие весёлые спортивные состязания. Будет работать городок аттракционов. Самые смелые смо­гут попытаться забраться на потеш­ный столб и получить приз. А завер­шением праздника станет сжигание чучела Масленицы.

В Советском районе в воскре­сенье будут работать две площад­ки — у ДК «Фестивальный» и на стадионе «Локомотив».

У ДК «Фестивальный» проводы зимы начнутся в 12 часов. Здесь при поддержке ОАО «Милкавита» развернётся Широкая молочно-масленичная ярмарка. Будут рабо­тать игровые площадки для детей и взрослых. Например, можно будет попробовать свои силы в конкурсе по метанию и поеданию блинов. Флешмоб «Танец с блинами» орга­низуют воспитанники учреждений образования района. А творческие коллективы предприятий и орга­низаций представят концертно-развлекательную программу. На площадке развернётся выставка-продажа сувениров ручной работы. В 14:30 сожгут чучело куклы Мары.

На стадионе «Локомотив» мас­леничные гулянья откроются в 12 часов концертно-развлекательной программой с участием творческих коллективов Гомельского вагоно­строительного завода и филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго». Здесь тоже будут организованы конкурсы и соревнования. А с 10 до 13 часов в спортивном зале «Локомотива» пройдут соревнования по мини-футболу.

В Железнодорожном районе с 10 до 15 часов будут работать четы­ре площадки — возле Гомельского государственного медицинского университета, у Дворца культуры «Костюковка», Центра инклюзив­ной культуры и ДК «Гомсельмаш».

Новобелицкий район пригла­шает в зону отдыха «Пруды» с 12 до 16 часов.

Во всех районах будут работать розничная торговля и точки обще­ственного питания.