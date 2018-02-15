В Гомеле планируют открыть образовательный центр ПВТ, который будет обучать специалистов для IT-индустрии

Экспорт услуг резидентов Парка высоких технологий в 2017 году превысил 1 млрд. долларов. Об этом сегодня на семинаре-совещании «Цифровая экономика — новые возможности развития» сообщил заместитель директора администрации ПВТ Александр Мартинкевич, передает БелТА.

Компании-резиденты парка в прошлом году оказали услуг по разработке программного обеспечения на экспорт на сумму более 1 млрд. долларов. Это около 80% в общем объеме экспорта услуг IT-компаний, зарегистрированных в Беларуси. «Порядка 45% того, что делается в ПВТ, уходит в США. Это самый крупный потребитель IT-технологий. На втором месте — рынок Евросоюза. Это такие страны, как Германия, Великобритания, Ирландия, Швейцария. Те, которые занимаются построением индустрии 4.0», — рассказал Александр Мартинкевич.

Он также проинформировал, что в ближайшее время в Гомеле заработает образовательный центр ПВТ, который будет готовить (переобучать) специалистов для IT-индустрии.

В Гомеле проходит семинар-совещание на тему «Цифровая экономика — новые возможности развития». Участие в нем принимают председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, представители Парка высоких технологий, ведущих вузов области, предприятий, банков, деловых кругов. Целями проведения встречи является обсуждение вопросов, связанных с применением норм декрета № 8 «О развитии цифровой экономики», в частности, внедрение в отечественную экономику цифровых финансовых инструментов.