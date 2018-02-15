В Гомеле планируют открыть образовательный центр ПВТ, который будет обучать специалистов для IT-индустрии
- 15 февраля 2018, 10:33
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Люди в материале: Александр Мартинкевич, (2)
Места: Гомель (21557)
Метки: Экономика (13102)
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