В Студеной Гуте продали здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта всего за 100 рублей

13 февраля на аукционе продан объект недвижимости в деревне Студеная Гута Гомельского района — это бывший ФАП.

Цена продажи, равная четырем базовым, увеличилась всего на 5 процентов. Надо отметить, объекты, расположенные вблизи крупных городов, а тем более недалеко от областного центра, пользуются повышенным спросом. И очередной аукцион не стал исключением. На лот быстро поступило несколько заявок, однако участники, узнав, что предполагаются торги, сняли свои кандидатуры.

Речь идет о крепком, кирпичном здании площадью 140 кв. м, с хозпостройками, земельным участком почти 15 соток. Выходит, претендентов на покупку отпугнуло большое количество заявителей. Получилось, что на итоговую регистрацию пришел лишь один из покупателей, самый смелый. Он и приобрел объект практически по начальной цене.