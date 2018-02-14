Кандидат в депутаты Валерий Слепухин, один из защитников сквера возле «Туриста», проведет встречу с избирателями в ДК «Випра»

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725 Болгарин может попасть в белорусскую тюрьму на пять лет Гражданин Болгарии 1997 года рождения насмерть сбил женщину в Могилеве — уголовное дело направили в суд, сообщает БелТА....

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