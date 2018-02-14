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Кандидат в депутаты Валерий Слепухин, один из защитников сквера возле «Туриста», проведет встречу с избирателями в ДК «Випра»

  • 14 февраля 2018, 17:56
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Кандидат в депутаты областного совета по Юбилейному округу № 3 организует встречу с гомельчанами.

Валерий Васильевич активный борец против застройки Тимофеенко и Юбилейной, он предлагает рассмотреть варианты защиты от уплотнения на разных стадиях принятия решения.

Кандидат обещает помочь облагородить дворы, заставить работать коммунальщиков и предупредить снос районного сквера.

Встреча состоится 16 февраля в 18:00 в ДК «Випра».


gomel.today
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