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Посадили надолго: суд озвучил приговор лидеру гомельской банды, обчистившему шесть квартир в Ярославле

  • 14 февраля 2018, 16:40
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Банда из Гомеля под предводительством 44-летнего Александра Масензова обчистила квартиры в нескольких регионах страны и попалась в Ярославле. Накануне вступил в силу приговор суда главарю банды.

Мужчина сядет на 8 лет и 10 месяцев в колонию особого режима.

— Потерпевшие и прокурор просили более суровое наказание — 12–15 лет лишения свободы. Участников этого процесса было очень много, — рассказал адвокат Александр Мартынов. — Но в итоге приговор смягчили на два месяца.

Троица из Гомеля профессионально обчищала квартиры: выносили всё — от шуб до мыла. На вооружении у преступников были отвертки и маникюрный набор. За месяц набегов преступники обчистили 24 квартиры, шесть из которых в Ярославле. Подельникам Масензова дали меньшие сроки — в три года.

На фото — лидер банды Александр Масензов справа


Анна Елкина, 76.ru
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Люди в материале: Александр Масензов (1)

Места: Гомель (21554), Ярославль (25)

Метки: Криминал (9368)

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