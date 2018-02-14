Посадили надолго: суд озвучил приговор лидеру гомельской банды, обчистившему шесть квартир в Ярославле

Банда из Гомеля под предводительством 44-летнего Александра Масензова обчистила квартиры в нескольких регионах страны и попалась в Ярославле. Накануне вступил в силу приговор суда главарю банды.

Мужчина сядет на 8 лет и 10 месяцев в колонию особого режима.

— Потерпевшие и прокурор просили более суровое наказание — 12–15 лет лишения свободы. Участников этого процесса было очень много, — рассказал адвокат Александр Мартынов. — Но в итоге приговор смягчили на два месяца.

Троица из Гомеля профессионально обчищала квартиры: выносили всё — от шуб до мыла. На вооружении у преступников были отвертки и маникюрный набор. За месяц набегов преступники обчистили 24 квартиры, шесть из которых в Ярославле. Подельникам Масензова дали меньшие сроки — в три года.

На фото — лидер банды Александр Масензов справа