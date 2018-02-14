Ошека Big Family: история необычной семьи из Гомеля, где любви хватает на всех

Вот уж точно, любовь не знает границ. В День святого Валентина Гомельский Зелёный портал рассказывает историю Наташи, Саши и их большой пушистой семьи.

Свою первую собаку, старого брошенного далматинца Ларса, Наташа выкупила из отлова. Вместе прожили около двух лет. Недолго, может подумать кто-то, но для спасённого и наконец любимого пса, это немалый срок.

Вскоре после смерти Ларса у Наташи появился новый питомец родезийский риджбек.





— Его подарил мне человек, который брал у меня интервью. Тогда я хотела купить собаку, но цена была совсем смешная. Сейчас Кисе четыре с половиной.

В это время судьба готовила Наташе ещё один подарок.

— Почти через год после появления Кисы в лесу, недалеко от маминой работы, кто-то выкинул щенков. Я забрала их домой, чтобы потом пристроить в хорошие руки. А самую маленькую, слабую девочку оставила жить с нами.







После Наташа забрала из приюта чихуахуа Джони. У него были нарушения психики и свои пищевые привычки. Кошка в доме девушки появилась позже. Вместе с её парнем Сашей, который переезжая в Гомель, привёз её с собой.

— Наши животные — это наша семья. Именно они нас выбирали, а не мы их. Друга купить невозможно, поэтому все наши питомцы — подарки судьбы.







Как и заведено в любой счастливой семье, вместе встречают праздники, дарят подарки, ходят в гости, порой даже в кафе, а иногда и на работу.

— Мы всегда разговариваем с ними, а они понимающе смотрят нам в глаза. У нас у всех приблизительно одинаковые характеры. Мы эмоциональные, но очень добрые. И когда у нас в семье случаются ссоры, если мы не можем найти компромисс, наши собаки и кошка — лучшее спасение. Они прямо чувствуют, что ситуацию надо спасать, стараются всячески нас отвлечь. И вот ты уже счастливый всей оравой валяешься на полу, и проблем уже след простыл.







— Завести питомца — это большая ответственность. Это не игрушка, не объект для постов в Инстаграме. Это живое существо. Человек для него — весь мир. Хотите завести питомца? Всё хорошенько сначала обдумайте: свой образ жизни, круг общения, возможности, планы на ближайшие минимум 10 лет. И тогда уже решайте, сможете ли дать животному всё необходимое для комфортной жизни, нормального психического состояния и правильного воспитания, подарить заботу и любовь.







И это правда. Наташины слова подтвердит любой специалист. Прежде чем завести питомца, нужно хорошо осознать уровень ответственности. И если вас ничего не испугало, и вы в состоянии разделить свою необъятную любовь с кем-то ещё, срочно бегите к волонтёрам за порцией любви.