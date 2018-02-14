«С чего начать стройку?» Гомельчане сняли социальный ролик по охране труда на стройке

«Мы вам построим большой жилой дом. Вы будете рады жить весело в нем», — обещают гомельские строители в социальном ролике. Цель ролика — напомнить о правилах техники безопасности нестандартным способом.

Работу над роликом начали еще в прошлом году. Инспекторы труда работали над текстом, работники «Гомельского ДСК» попробовали себя в роли актеров, а с музыкой помог Александр Гостев, участник некогда известной группы «Городская тоска». За две недели ролик был готов, однако на суд публики его представили всего два дня назад.

«Безопасность труда, если ты нарушаешь, это значит, себя ты не уважаешь», — делают вывод гомельчане, при этом не забыв напомнить о спецодежде и ограждениях.

В конце прошлого года о безопастности на стройке весело спели и гродненские ребята, раз за разом вспоминая Витю и каску.