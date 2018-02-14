В Гомельской области 60 украинских семей получили финансовую поддержку Красного Креста на создание бизнеса

В Гомельской области 60 украинских семей получили финансовую поддержку на создание бизнеса в ходе реализации пилотной программы помощи «Микроэкономические инициативы для украинских переселенцев, находящихся на территории Республики Беларусь в 2017-2018 годах». Об этом сегодня журналистам сообщил координатор отдела по оказанию гуманитарной помощи Международного комитета Красного Креста Оскар Сусанто, передает корреспондент БелТА.

Организаторами программы являются Белорусское общество Красного Креста и Международный комитет Красного Креста. «Проект нацелен на создание возможностей для заработка переселенцев, чтобы они могли самостоятельно обеспечивать себя и свои семьи. Он позволяет отдельным лицам или группам лиц получить необходимые средства для организации нового малого бизнеса или расширения уже существующего», — отметил Оскар Сусанто.

На сегодняшний день в Гомельской области уже поддержано и реализуется 60 бизнес-планов. В городах это инициативы в сфере услуг, торговли, ремесленной деятельности, а в селах — проекты, связанные с животноводством и земледелием. Заявители получили помощь в размере 800 евро на каждый проект. Финансовая поддержка была оказана не в виде денежной суммы, а в форме закупки необходимого оборудования, материалов, а также оплаты обучения в области предлагаемой деятельности.

Сегодня в Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста проходит заседание комиссии по отбору новых инициатив. В мероприятии принимают участие представители Международного комитета Красного Креста, управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома. На рассмотрение комиссии поступило 14 инициатив. Среди них — проекты в сфере сельского хозяйства, оказания услуг и другие.

Заместитель председателя Гомельской областной организации БОКК Олеся Костюк обратила внимание, что желающим принять участие в проекте микроинициатив следует обратиться в районную организацию БОКК по месту жительства и составить бизнес-план. «Далее комиссия рассматривает, насколько бизнес-план актуален, будет ли он экономически выгоден. После этого принимается решение о выделении финансирования», — сказала она.