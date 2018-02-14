В Гомеле судят лихача, который на «Лексусе» сбил насмерть рабочего с «Сельмаша»

Для обвиняемого это уже второе смертельное ДТП. От первого он как-то отмазался.

14 февраля суд Центрального района Гомеля начал рассматривать резонансное уголовное дело о гибели в ДТП 33-летнего Дмитрия Шорина, рабочего с «Гомсельмаша». Дело рассматривает судья Александр Пискунов.

В 04:15 3 декабря 2017 года Дмитрий Шорин в центре города пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль. За рулем «Лексуса» находился гражданин Армении Эрик Арутюнян, имеющий вид на жительство в Беларуси.

После гибели молодого человека его родственники, коллеги и друзья написали ряд коллективных обращений в органы власти, ГАИ, КГБ, СК и прокуратуру с требованием объективно провести расследование.

В обращениях в госорганах коллеги погибшего высказывали недоумение: как так получилось, что иностранец, под колесами автомобиля которого в 2013 году погибла девушка, не был лишен свободы, не был депортирован, гоняет по городу со скоростью более 100 км/ч и сбивает насмерть людей! Может, это вследствие блата, связей в органах? Поэтому такая вседозволенность и безнаказанность?

Но в этот раз, которого могло и не быть, обвиняемый был арестован до суда.

«Не думаем, что на это раз он легко отделается»

«Не думаем, что на этот раз он легко отделается. Это вряд ли — столько уже людей знает об этом случае! Если мы будем видеть, что всё идет несправедливо — будем и дальше писать. Диму не вернешь... Жалко, несправедливо. Но если бы мы не писали, всё может быть и прошло бы для него как в прошлый раз», — рассуждают перед начало заседания коллеги погибшего.





Прошлый раз — это гибель Алеси Покрепа. Девушка попала под колеса автомобиля Арутюняна 15 декабря 2013 года. Сегодня на суд пришла ее мать Валентина Павловна.

«Узнала из интернета о суде, специально пришла — послушать. Тогда сделали так, что якобы он не виноват. Но сейчас, я знаю, в том деле нашли нестыковки, и его вернули на новое расследование. А он нам даже компенсацию не выплатил полностью. Потому что быстренько все оформил, и вышло так, что он гол как сокол, и взять с него нечего!» — волнуется мать Алеси.

Валентина Павловна считает, что Арутюняна «отмазали».

«Он после ДТП с Алесей в первую очередь позвонил на мобильный сотруднику ГАИ Евгению Дубинину, а потом уже в „скорую“. Гаишник потом давал показания, что не знает, откуда у Арутюняна его мобильный телефон... Но на дорожно-транспортное он почему-то приехал после звонка! Сейчас вроде бы ведется служебная проверка и по действиям гаишников. Тогда говорили, что скорость была — 73 километра в час, но я верю», — добавляет мать.

Николай Шорин, брат погибшего Дмитрия, отметил в комментарии для Naviny.by, что надеется на объективное разбирательство в суде и что потерпевшая сторона будет требовать для Арутюняна самого сурового наказания.

Потерпевшими признаны брат, мать и сын погибшего. Интересы малолетнего представляет его мать.

«Вследствие болезненного и утомленного состояния»

Обвиняемый на суде заявил, что автомобиль юридически принадлежал его приятелю, но фактически — ему, так как он у товарища взял в займы деньги под проценты, а гарантией их возвращения было оформление на знакомого «Лексус».

Приятель Арутюняна признан по иску потерпевших гражданским ответчиком по делу.

Обвинение гласит, что в момент ДТП обвиняемый был в «болезненном (без очков) и утомленном состоянии (не спал около суток)». У Арутюняна — астигматизм, и при управлении автомобилем он должен носить очки. Но в тот момент очки он не надевал. Ехал со скоростью 102,9 км в час. Отвлекался — разговаривал по мобильному.

«Но в сам момент аварии я по мобильному не разговаривал, это было до аварии, за несколько минут», — утверждает Арутюнян.

Он повторяет: пешехода не видел, пока не произошел удар, сработали подушки безопасности, отчего водитель получил травмы — перелом пальцев руки. С места аварии он не скрывался, вызвал «скорую».





Дмитрий Шорин скончался в результате полученной «тупой сочетанной травмы». У него были диагностированы множественные переломы, разрывы, кровотечения, ссадины...

Регистрационные знаки на «Лексусе» были не прикреплены на автомобиле, а лежали под лобовым стеклом? Суд уточнил у Арутюняна, не для того ли, чтобы обойти фиксаторы скорости?

«Нет, просто нужен был ремонт бампера, и я снял знаки», — говорит обвиняемый.

Свое утомленное состояние в момент ДТП он объяснил тем, что перед этим работал, потом гулял, потом был в ночном клубе...

Следующее судебное заседание по делу пройдет 22 февраля.