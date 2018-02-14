Неизвестный напал на ларек скупки техники на Старом Аэродроме, сообщается о серьезных повреждениях и похищении имущества — фотофакт

ЧП произошло сегодня в 10 утра, сообщили «Сильным новостям» с места событий.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты.





По словам очевидцев, неизвестный, в нетрезвом виде, напал на киоск скупки электронной техники возле рынка «Юбилейный» в микрорайоне «Старый Аэродром».





По предварительным данным со слов продавцов магазина, мужчину они знают. Он судим и ранее работал в этом киоске, однако был уволен. Возможно, свой поступок он совершил из мести.





Так или иначе, сообщается также, что нападавший похитил два мобильных телефона. Однако вся эта информация носит пока предварительный характер и получена от очевидцев и сотрудников магазина, на который было совершено нападение.





Будет дополнено.