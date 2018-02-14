«Какие гвозди нужны для поделки к 14 февраля?» Что гомельчане искали в интернете накануне Дня всех влюбленных

Сегодня, в День Святого Валентина, влюбленные гомельчане засыпают своих любимых приятными сувенирами. Однако не стоит думать, что выбор подарка всем легко дался.

Редакция «Сильных Новостей» раскроет все карты и расскажет, что же искали гомельчане в интернете накануне праздника.

Жители Гомеля решили подойти к вопросу со всей ответственностью, вспомнив, что самый лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками. «Какие гвозди нужны для поделки к 14 февраля», — вот что интересует жителей нашего города.

Те, кто на оказался не способен на такой подвиг, останавливали свои выбор на брестских носках. По крайней мере к такому выводу пришел Яндекс, анализируя поисковые запросы гомельчан.

Живут в Гомеле и романтические натуры. «Что написать девушке на 14 февраля, чтобы она плакала», — интересуется житель нашего города.

На маленькие подвига во имя любви готовы не только гомельчане. Белорусы, в целом, народ весьма находчивый, особенно когда в кармане пусто, а оставить без подарка второю половинку никак нельзя. Так, например, белорусы делают сердечки из бананов и носков, мастерят поделки из спичечных коробков и украшают баночки от мороженного.

А что подарили вам?