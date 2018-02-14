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Фотофакт: на Федюнинского неизвестный автомобиль едва не снес остановку

  • 14 февраля 2018, 11:23
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Этой ночью неизвестный автомобиль едва не снес остановку «Автосервис».

Читатель «Сильных Новостей» поделился снимками последствий аварии, которая произошла ночью на Федюнинского. По его словам, несущая конструкция местами «просто разорвана».



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