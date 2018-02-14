Фотофакт: на Федюнинского неизвестный автомобиль едва не снес остановку

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157 «С чего начать стройку?» Гомельчане сняли социальный ролик по охране труда на стройке «Мы вам построим большой жилой дом. Вы будете рады жить весело в нем», — обещают гомельские строители в социальном ролике. Цель ролика — напомнить о правилах техники...