За взятку госавтоинспекторам гомельчанин получил штраф в 300 базовых величин

В начале декабря гомельские госавтоинспекторы выехали по сообщению о дорожно-транспортном происшествии.

40-летний горожанин, совершивший ДТП на автомобиле Opel, показался им нетрезвым. Его доставили для обследования в областной наркологический диспансер. В ожидании результата во дворе учреждения мужчина предложил милиционерам взятку, чтобы они не составляли административные протоколы. Его предупредили о последствиях поступка, но нарушитель все равно положил деньги в бардачок служебного автомобиля. Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу. По факту взятки следователи возбудили уголовное дело.

— Судили гомельчанина на открытом выездном заседании в актовом зале УГАИ УВД Гомельского облисполкома, — сообщила официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева, — он чистосердечно раскаялся в своем нехорошем поступке. В качестве наказания суд определил ему денежный штраф в 300 базовых величин.

Но это не все наказание, которое получил безответственный водитель. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии, отсутствие техосмотра и совершенное ДТП его на 3 года лишили прав и еще определили денежный штраф в 61 базовую величину.