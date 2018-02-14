«Вместо лора вызвали психиатра». Как вдова после смерти мужа «лечит» врачей от равнодушия

Полтора года назад Анна Ковалевич осталась одна с тремя детьми на руках. Ее муж Анатолий построил дом, посадил возле нового дома даже не дерево — целый сад, и... умер. Нелепо и скоропостижно. От ангины. Потому, считает Анна, что в больнице, куда 40-летний мужчина пришел за помощью, был выходной.

С тех пор врачи и чиновники разных рангов пытались убедить Анну, мол, в медицине возможно все, а человеческий организм штука непредсказуемая. Но женщина продолжает доказывать — если бы не халатность и равнодушие медперсонала, трагедии удалось бы избежать.

Сегодня в новом доме Ковалевичей детский смех и суета. 14-летний Саша на правах старшего в семье мужчины важно хмурится, наблюдая за почти трехлетним сорванцом Андрюшкой. Но тот способен растопить любой суровый взгляд. Еще минута — и строгий Саша заливисто хохочет, глядя на младшего брата. И только третьеклассница Женя, заметив у мамы в руках две увесистые зеленые папки, вмиг становится задумчивой и грустной. В этих папках — полуторагодичная переписка с министерствами и ведомствами. И если они появились на столе, Женя знает — мама снова будет плакать.





Анна подробно пересказывает события весны 2016 года.

20 мая ее муж Анатолий заболел. Накануне промочил ноги и, как всегда, «выстрелило» в самом слабом месте — таким у мужчины было горло. Ангинами он страдал с детства. Знал: болезнь лучше не запускать, а потому в субботу утром пошел на прием к лор-врачу. С диагнозом «фолликулярная ангина» Анатолия госпитализировали в инфекционное отделение Речицкой районной больницы.

— В 2011 году у Толи уже была похожая ситуация — в результате ангины случился абсцесс, но тогда ему своевременно оказали помощь и сделали операцию. В итоге все закончилось благополучно. Муж не хотел повторений подобного, поэтому решил лечь в больницу. Хотя все мы знаем, что в выходные и праздничные дни туда лучше не попадать, но на тот момент, нам казалось, это было самое безопасное место для мужа — все-таки там врачи, — вздыхает Анна.





Анна помнит все по часам. В семь вечера супруг позвонил и сообщил, что ему немного полегчало. В девять снова стало хуже. На следующий день Анатолий признался Анне: в два часа ночи ему было совсем нехорошо, ставили капельницу с преднизолоном. В 10 утра следующего дня мужчина жаловался жене на невыносимую боль в горле, как будто что-то застряло, и это что-то он никак не мог проглотить.

— Говорю, иди к дежурному врачу! Он отвечает: «Да ходил уже. Она сказала, мол, что вы ходите за мной? Я вас осмотрела! У вас проход в горле есть», — вспоминает Анна.

Последний раз Анатолий набрал супругу в районе 11-ти. Рассказал, что сильно печет в груди. Потом уже звонила она — не поднимал трубку. А после трех из больницы сообщили: «Мы не спасли Вашего мужа» .





Из показаний дежурной медсестры в материалах дела следует, что Анатолий в день смерти несколько раз обращался на пост за помощью, кроме этого, его смотрел врач и делал ему кардиограмму. Также стали известны и другие странные подробности — вместо лора мужчине зачем-то вызывали психиатра.

— Видимо, Толе совсем было плохо и он вел себя беспокойно, постоянно ходил на пост и жаловался на боль, в итоге медсестра ему вызвала психиатра, решив, что у него что-то с психикой. Кстати, на это обратил внимание на суде и прокурор, который удивился, что мужу в выходной день вызвали психиатра, но почему-то не вызвали лора — врача, который действительно был ему жизненно необходим, — говорит Анна.

За несколько минут до смерти Анатолий пришел в приемный покой. Дежурного врача не было на месте, ему сказали подождать. «У меня что-то застряло в горле», — это последнее, что сказал мужчина, посинел и упал. Его пытались реанимировать, но в 12.47 врачи констатировали биологическую смерть.

Причина смерти — острая легочно-сердечная недостаточность, то есть, если говорить просто, мужчина задохнулся от нехватки воздуха. Позже эксперты расшифруют: имеющееся у пациента заболевание осложнилось стенозом гортани (сужением гортани, которое препятствует поступлению воздуха в дыхательные пути и легкие), что и привело к трагедии.

Похоронив мужа, Анна обратилась в районную прокуратуру с требованием провести по данному инциденту проверку. Копии жалоб отправила в Следственный комитет и Минздрав.





Первыми на обращение отреагировали в Гомельском областном управлении здравоохранения. Оттуда пришел ответ, что «согласно результатам рассмотрения специальной комиссии нарушений должностных инструкций со стороны медицинских работников не выявлено (...) Оказание медицинской помощи пациенту Ковалевичу осуществлялось согласно выставленному диагнозу в достаточном объеме».

Затем последовал ответ из Следственного комитета — по факту смерти проводится проверка. Спустя месяц пришел отказ в возбуждении уголовного дела. К тому времени на руках у следователей еще не было результатов судмедэкспертизы.

— У меня в какое-то время опустились руки. Но как-то в интернете наткнулась на сообщение такого же как и я скорбящего. Писал отец умершей в нашей больнице 25-летней девочки. Врачи вовремя не разглядели инсульт, лечили от мигрени. Потом была роженица. Все это за один год. Не много ли смертей? Я решила, что нельзя останавливаться. Нужно что-то делать, чтобы больше такого не повторялось, чтобы наши врачи понимали, что это не просто их работа, которую можно делать плохо. Чтобы они понимали, что за этими пациентами, которых они не досмотрели, судьбы, семьи...





И Анна снова принялась писать письма. В итоге в райцентр приехала комиссия из Минздрава и провела собственное расследование. Результаты оказались неожиданными. Анна с волнением зачитывает вслух письмо за подписью замминистра: «Выявлены недостатки в организации оказания медицинской помощи Вашему мужу, такие как отсутствие активного динамического наблюдения, деонтологические нарушения со стороны медицинского персонала, а также в организации лечебно-диагностического процесса... Неверно оценена тяжесть состояния пациента, не назначен осмотр врача-оториноларинголога, дана неверная оценка имеющихся у пациента клинических проявлений заболевания. Все вышеперечисленное, а также отсутствие надлежащего динамического наблюдения за пациентом со стороны дежурных врачей, привело к несвоевременной диагностике развившихся осложнений, в результате чего дальнейшие лечебные мероприятия были неэффективны».

С этим заключением вдова снова обратилась в Следственный комитет. К этому времени была готова и судмедэкспертиза. В конце 2017-го пришел ответ: в отношении двух врачей, дежуривших в больнице в сутки, когда умер Анатолий, — врача-кардиолога Татьяны К. и врача-терапевта Екатерины Ш. — возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть пациента». В декабре дело было направлено в суд, процесс уже идет.





Сейчас у Анны совсем мало времени: месяц назад она вышла из декрета на работу — нужно растить детей и отдавать долги по кредиту, который они с мужем брали на строительство дома. А еще ходить по судам, где внимательно слушать показания обвиняемых и свидетелей, задавать свои вопросы. Ей очень важно ничего не упустить — ведь это тот редкий случай, когда дело о смерти пациента удалось довести до суда.

— Да, я просила для них максимальное наказание. Но, поймите, у меня цель их не как конкретных людей наказать... Я хочу, чтобы эти бессмысленные смерти в наших больницах остановились. Раз уж некоторые наши врачи не способны к состраданию, то, может, боязнь попасть под уголовную статью заставит многих задуматься и проанализировать свое равнодушие.