СМИ: Лоукостер «Победа» отказался от полетов в Минск и ставит под сомнение полеты в Гомель

Лоукостер «Победа» отказался от полетов в Минск, не сумев договориться о снижении тарифов с Национальным аэропортом «Минск». Об этом сообщает российский сайт «РБК».

Авиакомпания «Победа», которая планировала в этом году открыть рейс из Санкт-Петербурга в Минск, отказалась от полетов в белорусскую столицу, не сумев договориться о тарифах на обслуживание в аэропорту, сказал РБК источник, близкий к руководству компании. Представитель «Победы» подтвердил эту информацию РБК.

На прошлой неделе TUT.BY рассказывал: лоукостер утверждает, что российские авиакомпании обслуживаются в аэропорту по тарифам для иностранцев, в то время как «Белавиа» в российских аэропортах — по тарифам для внутренних компаний. «Победа» просит у министра транспорта России содействовать введению равных тарифов для белорусских и российских авиакомпаний.

Национальный аэропорт «Минск» отвечал TUT.BY, что «тарифы для «Победы» в Минске такие же, как и для других российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Ютэйр» и «Ямал».

Уполномоченный сотрудник «Победы» ездил в Минск для встречи с руководством аэропорта, но договориться не удалось, говорит источник РБК.

Источник в авиакомпании «Победа» заявляет, что переговоры с аэропортом Минска не будут возобновлены до тех пор, пока не будут созданы «равные условия по стоимости обслуживания для российских и белорусских перевозчиков». «Сейчас в авиакомпании поставлены под сомнение полеты „Победы“ в Гомель, которые уже согласованы и запланированы», — говорит собеседник.

​В феврале кроме «Победы» из Санкт-Петербурга в Минск должна была начать полеты «Нордавиа». Источник в «Победе» говорит, что руководство лоукостера планирует обратиться к «Нордавиа» и другим перевозчикам с просьбой поддержать позицию о равных условиях для белорусских и российских авиакомпаний.

«Условия для выполнения рейсов „Белавиа“ в аэропорту Минска отличаются от условий выполнения рейсов в этом же аэропорту для „Нордавиа“ и других российских перевозчиков. А условия обслуживания рейсов для белорусского и российских перевозчиков в аэропорту Санкт-Петербурга одинаковы», — сообщил РБК представитель «Нордавиа».

По его словам, такое положение дел не может не сказываться на ценовой политике, которую формируют перевозчики, поскольку у одного из них есть явное преимущество.

«Нам не предлагали участвовать в переговорах, но в целом позицию авиакомпании „Победа“ мы разделяем», — добавил представитель перевозчика.

Прежде «Победа» уже пыталась аккредитоваться на рейс Москва — Минск. Тогда лоукостер не получил аккредитации, белорусский департамент объяснял, что авиакомпания тогда не предоставила все необходимые документы.

Авиакомпания «Победа» — дочка «Аэрофлота», которая базируется в московском аэропорту «Внуково» и летает в города России, стран СНГ, а также в аэропорты Германии, Испании, Италии и некоторых других стран Европы.