«Втроем живем на пенсию жены и пособие». Истории гомельчан, которые долго не могут найти работу

Водитель погрузчика Александр Панфиленко из Гомеля уже почти два года живет на деньги от случайных подработок, потому что официально устроиться не получается. «Большой перерыв в стаже», — так часто мотивируют отказ наниматели, говорит он.

«Я ни дня не гулял в своей жизни, а тут четвертый месяц без работы сижу, живем втроем на пенсию жены и мое пособие по безработице», — жалуется гомельчанин Михаил Шкарубо. Мужчину не берут из-за ограничений по здоровью, но и группу инвалидности ему пока не дают. FINANCE.TUT.BY поговорил с теми, кто хочет устроиться на работу, но до сих пор остается без нее.

В Беларуси девятый месяц подряд сокращается число безработных. На начало января в стране было 22 863 официально нетрудоустроенных, сообщили в Минтруда. Это на 1283 человека меньше, чем на начало декабря прошлого года.

Выше всего уровень зарегистрированной безработицы в трех областях — Брестской, Витебской и Гомельской (0,7%).

И хотя официальная безроботица продолжает сокращаться, немало белорусов продолжительное время не могут трудоустроиться.

«Больше двух лет не могу официально устроиться»

Водитель погрузчика Александр Панфиленко из Гомеля уже почти два года живет на деньги от случайных подработок, потому что устроиться официально не получается.

— У меня среднее специальное образование, я механик по металлообработке, — рассказывает Александр. — Когда-то работал по специальности, потом у меня сильно упало зрение, сделал коррекцию и решил уволиться, чтобы оно снова не упало.

Спустя какое-то время Александр устроился токарем, но говорит, что проработал им недолго, уволился и пошел на курсы учиться на водителя погрузчика.

— Когда закончил курсы, долго искал работу по этой специальности и все-таки устроился. Меня взяли водителем погрузчика в пивоварню, — продолжает рассказ Александр. — Там я проработал почти два года. Потом мне нужно было уехать в Москву, пришлось уволиться.

Когда мужчина вернулся в Беларусь, он снова стал искать работу.

— Нашел на БелЖД, на склад материального обеспечения нужен был водитель погрузчика. Но там я долго не задержался, всего 3,5 месяца, потому что меня снова пригласили в пивоварню. Я согласился, ведь на складе БелЖД зарплата у меня была всего 340 рублей, в пивоварне платили в два раза больше, — признается Александр. — Но людей пивоварня уже нанимала не как раньше по контракту, а по договору подряда. Вскоре работы стало меньше — часть склада переехала, поэтому с частью людей, в том числе и со мной, договор расторгли. И вот уже больше двух лет я не могу найти официальную работу.

Александр говорит, что отправляет резюме в разные компании, звонит, но пока что поиски не увенчались успехом. «Большой перерыв в стаже», — часто говорят ему наниматели.

— Отправил резюме в торговую сеть, им нужен был водитель погрузчика. Но они мне внезапно позвонили в субботу, пригласили на собеседование. А я на тот момент находился не в Минске. Они меня поставили в резерв, но позже перезвонили и сказали, что уже нашли человека. Здесь сыграли роль обстоятельства, — говорит мужчина. — Еще я обращался магазин конфиската. Но туда меня не взяли, сказали, что большой перерыв в стаже, я им не подхожу.

После этого, по словам Александра, он еще пробовал попасть на предприятие, которое производит отделочные материалы из ПВХ, но там тоже не срослось.

— Понял, что водителем погрузчика мне не устроиться, решил попытаться просто водителем. Но и здесь оказалось все непросто — нужен и опыт, и стаж, а у меня большой перерыв, — говорит Александр. — В организациях, куда я пробовал устроиться, зарплату в среднем предлагали 600 рублей.

Мужчина продолжает искать постоянную работу — рассылает резюме, звонит, но говорит, что отвечают редко.

— Однажды позвонили и предложили устроиться водителем штабелера, но у меня соответствующей квалификации нет, я имею право работать только на погрузчике, — делится Александр.

Чтобы «как-то жить», ему приходится искать разовые подработки.

— Подрабатывал комплектовщиком на складе, зарабатывал по 30 рублей за день. С год назад недолго работал водителем-курьером в магазине, развозил рыболовные снасти. Платили мне 5 рублей за доставку заказа в одну точку. Еще я месяца два трудился машинистом парового катка, — перечисляет Александр. — Несмотря на то, что у меня нет документов для работы на такой машине, меня взяли. Я должен был трамбовать песок для укладки дороги. Но условия труда были крайне некомфортными: катки были открытыми, а на улице зима — то снег, то дождь, то ветер. Было очень холодно! Пришлось уйти, хоть мне и платили там по 36 рублей за 8 часов.

Мужчина говорит, что отслеживает объявления в различных группах в соцсетях, кому что-то перевезти нужно. Сейчас он живет довольно скромно. Радуется, что «кормить нужно только себя, так бы пришлось вообще туго».

— Все еще хочу устроиться именно водителем погрузчика или просто водителем, — делится планами Александр. — Меня бы устроила зарплата рублей 600.

«Живу с мамой, она меня содержит, хочется перейти на свой хлеб»

Молодым специалистам, особенно тем, кто учился на платном и не получил распределение, найти работу тоже бывает очень сложно. Ведь работника без опыта никто не хочет брать — его нужно обучать, вводить в курс дела. К примеру Ирина из Гомеля уже год пытается устроиться, но ее не берут.





— По образованию я бухгалтер, окончила Гомельский государственный аграрно-экономический колледж. Меня не распределяли, потому что я училась на платном, пришлось заниматься трудоустройством самостоятельно, — рассказывает Ирина. — Пошла в центр занятости по месту жительства, стала на учет и по специальной программе для молодых специалистов меня устроили на частное предприятие «Протон-Студио» бухгалтером.

Девушка говорит, что у такого трудоустройства есть и отрицательная сторона — на работу берут всего на полгода.

— А потом ты снова начинаешь искать. После того, как я уволилась из «Протон-Студио», два месяца сидела совсем без работы. Перебирала десятки вакансий, звонила, но на собеседование никто не звал, сразу говорили — опыта мало, — говорит Ирина. — Сразу и резюме рассылала, но потом поняла, что в моем случае это совершенно бесполезно, на него вообще никто не отвечал.

В конце 2016 года девушке все же улыбнулась удача и ее взяли на работу бухгалтером в сельскохозяйственный производственный кооператив в одну из деревень Гомельского района. Но Ирина проработала там всего месяц и ушла, не устраивали условия труда.

— Потом я снова начала искать. В марте 2017 года меня взяли в магазин сантехники в Гомеле бухгалтером. Устроилась я туда случайно, просто повезло, — говорит девушка.

По словам Ирины, оформили ее на 0,5 ставки. Сразу она работала по 4 часа в день как и положено. Но потом «приходилось оставаться и до 15.00, и до 16.00».

— До меня в магазине бухгалтера не было, документация практически не велась, много чего пришлось восстанавливать — работы было много, — заключила девушка. — Но получала я всего 100 рублей. Но я благодарна руководству магазина, они знали, что я без опыта, взяли меня, помогали, подсказывали.

Следующие два месяца девушка снова искала работу, после этого ее взяли в фирму по продаже моторных масел.

— Там я проработала до февраля 2017 года. Осталась бы и дальше, но фирма внезапно закрылась, я снова оказалась без работы, — подытожила Ирина. — С тех пор как-то не везет с трудоустройством. Сейчас я и резюме рассылаю, и звоню. Спрашивают в первую очередь про опыт. У меня меньше, чем требуется. Учить отказываются. Еще нанимателей отпугивает, что я студентка-заочница — сейчас я учусь в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, тоже на бухгалтера. Заочник — это как диагноз какой-то. Вероятно, не хотят, чтобы на сессии отпрашивалась.

Еще Ирина пыталась устроиться продавцом в магазин. Но, как говорит девушка, и там хотят опытного человека, поэтому она не подошла.

— Очень хочу найти работу, готова пойти не только бухгалтером, но и администратором, секретарем, инспектором по кадрам. Меня бы устроила зарплата от 300 рублей, — говорит девушка. — Сейчас я живу с мамой, она меня содержит, хочется перейти на собственный хлеб.

«Приходится ходить по соседям, чтобы десятку какую одолжить до пенсии на питание»

Михаила Шкарубо из Гомеля из-за ограничений по здоровью на работу его не берут, но и оформят ли мужчине группу пока неизвестно.

— Еще несколько месяцев назад я работал в «Гомельском энерготехсервисе» водителем — возил работников организации по объектам, в основном бригады электриков, — рассказывает свою историю Михаил. — Потом работы стало меньше и троим водителям не продлили контракт, в том числе и мне. Один из нас молодой — 25 лет, он может легко устроиться куда-то или в крайнем случае уехать на заработки. А мне и моему товарищу 53 и 57 лет, мы зависли без работы.

По словам мужчины, его друг вскоре устроился в эту же организацию сторожем, а вот он до сих пор в поисках.

— Ходил на Гомельский станкостроительный завод им. С.М.Кирова, там нужен был слесарь механосборочных работ. Сказали, что я подхожу, меня берут. Отправили на медкомиссию. Пошел проходить — медики не допустили. Говорят, мне нельзя работать со сварочными эмульсиями, абразивными эмульсиями, — говорит Михаил. — Пошел устраиваться на Гомельский фанеро-спичечный комбинат слесарем-ремонтником. Это немного полегче, чем слесарь механосборочных работ. И опять отправили в поликлинику на комиссию. А там говорят — нельзя. Пыль растительного содержания, шум свыше 80 децибел, работа на высоте — вам не положено.

Медики дали Михаилу рекомендации, кем он может работать: сторожем, вахтером, лифтером, кладовщиком.

— Я стал на учет в центре занятости, обучился на кладовщика. Мне дали направление на торфопредприятие «Большевик», там была вакансия кладовщик. Отправили на медкомиссию. А там мне говорят об общей вредности работы и я уже и на эту работу не подхожу.

После очередного отказа мужчина пошел на примем к депутату.

— У меня просто катастрофическая ситуация! Жена на пенсии, в январе ей было 60 лет. До этого она была на пенсии по вредности с 55 лет. Дочка у меня маленькая, ей 13 лет, в седьмом классе учится. Куда деваться? Средств к существованию нет! Жена получает пенсию 305 рублей. Хорошо хоть на бирже платят пособие по безработице — две базовые величины — 49 рублей. И две базовые дают потому, что я не по своему желанию стал безработным, а мне не продлили контракт. Так бы получал одну. Но это ведь тоже смешная сумма. Я ни дня не гулял в своей жизни, а тут четвертый месяц без работы сижу, — сетует мужчина. — Депутата в администрации я не застал, но, чтобы не зря сходить, зашел к заместителю главы администрации.

Михаилу посоветовали попробовать оформить группу по инвалидности по совокупности заболеваний. По словам мужчины, «раньше он уже хотел оформить группу, но главный врач сказал, что бронхита для этого недостаточно».

— Пошел в поликлинику. Уже с 17 ноября прошлого года прохожу обследования, чтобы были основания для оформления группы, соответственно устроиться на работу не могу — пока не ясно, что скажут врачи, — подытожил Михаил. — Накануне ходил в поликлинику, думал уже документы на МРЭК пошлют. Станет ясно, дадут мне группу или рекомендации для трудоустройства. Зашел на ВКК, оказалось, что нужно пройти консультацию для МРЭК, без нее мои документы туда не отправят. Записали аж на 21 февраля. То есть еще столько времени ждать, вопрос с работой не решится. А потом еще ждать МРЭК, чтобы там вынесли вердикт, кто я — инвалид, здоровый или что-то еще.

Михаил отмечает, что в интернете есть вакансии сторож, вахтер, лифтер, кладовщик, но «когда звонишь, они все оказываются занятыми».

— Две недели назад ходил в частную компанию, пытался устроиться сторожем на 250 рублей — хоть такие деньги зарабатывать. Но там на одну вакансию 110 человек претендует. И начальник перебирает трудовые, выбирать того, кто понравится.

Пока семье Михаила приходится перебиваться от пенсии до пенсии жены, «ходить по соседям, чтобы десятку какую одолжить на питание», — говорит мужчина. «За месяц долгов столько собирается, что потом приходится опять половину пенсии отдавать».

— Связей у меня нет, по блату никогда не устраивался, — признается мужчина. — Очень надеюсь, что в ближайшее время ситуация разрешится.