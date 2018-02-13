«В МЧС не звоните, а то мама заругает!» Сегодня в Гомеле прохожий спас девочку, провалившуюся под лёд, едва не утонув сам

Драматичная история произошла всего несколько часов назад.

Сегодня около 12 часов дня гомельчанин Дмитрий прогуливался в окрестностях 96-го микрорайона. Хорошая морозная погода, живописные окрестности настраивали на лирический лад. Рядом с церковью поблескивало льдом небольшое озеро. Вдруг Дмитрий услышал крики и увидел девочку, наполовину ушедшую в воду. Две ее подружки, растерянно стояли рядом на льду.

Дмитрий рассказывает:

— Девочка еще удерживалась руками за проломившийся лед. Я стал быстро снимать одежду и сказал ее подружкам, чтобы они ушли со льда и звонили в МЧС и в «скорую». Но девочка из полыньи кричала: «Помогите! Но никуда не звоните, а то мама заругает». И ее подружки, по виду — дети лет 8-9-ти, никуда не звонили, боясь наказания. Честно говоря, пришлось очень убедительно объяснить им, что спасателей и врачей необходимо вызывать немедленно.

Затем гомельчанин стал продвигаться к полынье. Дмитрий видел, что прозрачный лед под ногами тонкий и непрочный. Мужчина уже хотел лечь на него плашмя, чтобы протянуть руку ребенку. Но примерно в полутора метрах от полыньи лед под ним тоже провалился. Дмитрий ушел в воду по горло. Чтобы пробиться к тонущей девочке, ему пришлось проламывать лед голыми руками. Наконец он смог приблизиться к девочке.

— На том месте, где ребенок провалился, я уже дна ногами не чувствовал. Хорошо, что девочка все это время еще могла опираться на край полыньи. Я схватил ее, потянул ее к себе и просто вытолкал к берегу.

На место происшествия достаточно быстро прибыла машина «Скорой помощи» и реанимационный автомобиль. Затем подъехали спасатели МЧС с водолазным снаряжением и милиция, прибежала мама девочки.

Девочку поместили в машину «скорой помощи» и стали делать необходимые процедуры. Затем пострадавшая была доставлена в одно из гомельских больниц. Спасшему ее мужчине дали глюкозы и довезли до ближайшей остановки. Дальше реанимобиль везти его не смог, потому что бригада медиков получила срочный вызов в другом направлении.

Изрядно замерзший спаситель тепло отзывается о водителе и женщине в черном «Мерседесе», которые подобрали его на остановке «Жирокомбинат» и отвезли домой. Недавно Дмитрию позвонил ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко, поинтересовался самочувствием и выразил благодарность.

Как сообщили «Сильным новостям» в ГУЗ «Гомельская городская станция скорой медицинской помощи», в настоящее время спасенная девочка чувствует себя удовлетворительно, а ее жизни ничего не угрожает.