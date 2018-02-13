На гомельской набережной хотят построить подземные туалеты

Туалеты могут появиться возле Киевского спуска и в районе больницы скорой медицинской помощи, идея вынесена на общественное обсуждение до 8 марта.

Заказчиком возможного строительства выступит УКС города Гомеля. На предприятии объясняют, что увеличение туристического потока и одновременно отсутствие общественных туалетов увеличивает антропогенную нагрузку на особо охраняемую природную территорию Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

Проектом предусматривается строительство двух подземных общественных туалетов, прокладка наружных сетей дождевой, хозфекальной и напорной канализации — весь перечень работ представлен на сайте.

Оценка влияния строительства на окружающую среду проведена минской компанией. Ознакомиться с результатами можно в УКСе Гомеля (ул. Советская, 19а). Там же принимают предложения горожан. В случае одобрения проекта он может быть реализован как в текущем году, так и позже.