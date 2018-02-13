Разыскиваются свидетели: в Гомеле автобус сбил 59-летнего мужчину, через две недели он умер в больнице

26 октября в 17:14 на остановке «Улица Борисенко» автобус сбил 59-летнего мужчину.

Мужчину тут же госпитализировали, но труды медиков не увенчались успехом: спустя две недели гомельчанин скончался в больнице.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Теперь, чтобы принять по нему решение, следователи разыскивают очевидцев аварии.





Если вы ставили свидетелями происшествия, просьба сообщить информацию по телефонам 8 (0232) 70-45-49, 8 (044) 772-75-45, 8 (029) 333-32-05.