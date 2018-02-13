На коллегии Комитета государственного контроля Гомельской области подведены итоги работы за 2017 год.

Заседание состоялось 7 февраля под председательством руководителя Комитета области Александра Атрощенко.

Коллегией отмечено, что в отчетном периоде обеспечивался государственный контроль за выполнением поручений Президента Республики Беларусь (на контроле и исполнении находилось более 700 поручений главы государства).

Количество проверок было снижено почти в 2 раза (со 118 до 61). В то же время увеличилось количество мероприятий упреждающего характера. Проведено 55 мониторингов и 9 аудитов эффективности использования бюджетных средств, по итогам которых государственным органам, предприятиям и организациям даны рекомендации по устранению выявленных недостатков и нарушений.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий Комитетом области в доход бюджета взыскано 11,7 млн. руб. (в 2016 году — 10,3 млн руб. — прим. «Деловой Гомель»), сэкономлено и предотвращено необоснованных выплат государственных средств на сумму 5,3 млн. руб. (в 2016 году — 29,8 млн. руб.), возмещено средств государственным (с долей государства) организациям в сумме 492,3 тыс. руб. (в 2016 году — 182,6 тыс. руб.). По предложению Комитета области иными контрольными (судебными) органами взыскано 247,5 тыс. руб.

За нарушения норм законодательства применено административных взысканий на общую сумму 7,5 млн. руб. (в 2016 году — 4,1 млн руб.), к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 1016 виновных лиц (в 2016 году — 1650 чел.). По материалам Комитета государственного контроля Гомельской области возбуждено 34 уголовных дела.