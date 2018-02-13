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Украинец попал в аварию в пункте пропуска «Новая Гута»

  • 13 февраля 2018, 12:11
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В пункте пропуска «Новая Гута» 36-летний украинец повредил автоматический дорожный блокиратор и чужой автомобиль Toyota.

Выяснилось, что мужчина начал движение без разрешения пограничников, что и привело к аварии.

Виновнику аварии вынесли предупреждение и оштрафовали, сообщили в Госпогранкомитете. Украинец на месте оплатил штраф, поэтому после оформления документов его сразу же отпустили.


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