Подарил цепочку, а потом потребовал вернуть: гомельчанка осуждена за грабеж золотого украшения, виски и парфюма

Ранее сообщалось об инциденте, в котором фигурировали две безработные подружки и спортсмен.

Согласно материалам уголовного дела, молодой человек стал жертвой грабежа. В преступлении обвинялась безработная 26-летняя гомельчанка. В тот день кавалер пригласил в гости девушку, однако та пришла с подружкой. Застолье втроем завершилось неожиданным финалом.

Как расскажет обвиняемая на суде, хозяин квартиры подарил ей свою золотую цепочку с крестиком. Взамен потребовал любви. Когда гостья отказала, темпераментный молодой человек, попросил украшение обратно. Но девушка отказалась возвращать цепочку, посчитав ее своей. Когда покидала квартиру, прихватила еще пару вещей. В результате нетрезвая гостья присвоила мужской парфюм и две бутылки виски, одну из которых разбила, по дороге.

Версия потерпевшего спортсмена значительно отличается. Он пояснил суду, что девушка сама попросила цепочку с крестиком, чтобы помолиться. Спустя некоторое время хозяин захотел вернуть свое украшение, которое уже находилось на шее гостьи. В ходе общения мужчина потянул за цепочку, та порвалась. Ювелирное изделие положил в карман куртки. Однако оно пропало, как и мужской парфюм.

По словам потерпевшего, нетрезвая гостья вела себя агрессивно и неадекватно. На просьбу вернуть вещи не реагировала. Толкалась, пинала ногами, оцарапала ему лицо. Когда подружка скрылась с украденными вещами, вызвал милицию. Дежурный наряд задержал грабительницу.

Уголовное дело в отношении молодой гомельчанки рассмотрел суд Центрального района. К слову, девушка была судима в 2016 году. Умудрилась совершить преступление в период отбывания наказания в виде исправработ.

— По приговору суда гомельчанка признана виновной в грабеже и злостном уклонении от исправительных работ, — сообщила официальный представитель областного суда Ольга Барсукова. — В качестве окончательного наказания назначено ограничение свободы сроком на три года и три месяца в исправительной колонии открытого типа. Приговор суда вступил в законную силу.