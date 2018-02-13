Как провести День всех влюблённых в Гомеле

В День всех влюблённых в Гомеле пройдут романтичные вечера и акции для пар.

«Адной дарогай»

Самая романтичная белорусская группа NaviBand в День всех влюблённых выступит в Гомеле. На сцене ОКЦ финалисты международного конкурса «Евровидение-2017» представят поклонникам свой новый альбом «Адной дарогай».

Это четвёртая пластинка группы, в которую вошли 9 треков. Все песни альбома написаны на белорусском языке. На композицию «А дзе жывеш ты?» снят трогательный клип, в котором вокалисты Артём и Ксюша признаются, что ждут ребёнка.





Душевный концерт начнётся в 19.00. А всех, кто не попадёт на NaviBand, ждёт приятный сюрприз — трансляция выступления в режиме реального времени радиостанцией 107,4 FM.

«Ромео и Джульетта»

Трансляцию балета «Ромео и Джульетта» в редакции Алексея Ратманского смогут увидеть гомельские зрители в кинотеатре «Мир».

Мировая премьера балета состоялась в 2011 году в Торонто и получила высокие оценки критиков и зрителей, отметивших экспрессивность, музыкальность, драматическую наполненность спектакля.

Сейчас невозможно поверить, что когда-то музыку Сергея Прокофьева для балета «Ромео и Джульетта» не приняли два главных театра страны, сочтя её не танцевальной, ведь главную историю о любви, положенную на эту музыку, ставили потом почти все знаменитые хореографы ушедшего столетия. Каждому из них удалость прочесть трагедию Шекспира по-своему и вновь заставить зрителя сопереживать веронским возлюбленным.

Начало трансляции балета — 18.30.

Love is...

Так называется романтический концерт Гомельских городских оркестров, который покажут зрителям на сцене Гомельского областного драматического театра.





На вечере 14 февраля прозвучат знаменитые композиции о любви в исполнении оркестра под руководством дирижёра Сергея Калупахо и солистов Елены Колосовой, Анны Котляровой, Алёны Марининой, Дмитрия Лозбенева и Юлии Муха. Во время концерта организаторы также обещают провести розыгрыш и сделать подарок влюблённой паре из зала — романтический ужин при свечах в одном из лучших заведений Гомеля.

Начало романтической программы в 18.30.

2 человека=1 билет+улыбка

Картинная галерея Г. Х. Ващенко всем парам дарит подарок.

14 февраля здесь пропустят на любую выставку влюблённых за один билет. По словам организаторов акции, чтобы подтвердить этот статус, достаточно просто улыбнуться.





Посетителям предложат посмотреть живопись Гавриила Ващенко, познакомиться с картинами Татьяны Корчажкиной из кожи, сфотографироваться со старинным самоваром и найти «Ключ к себе через творчество».

Валентинам бесплатно

Гомельский дворцово-парковый ансамбль в День всех влюблённых приглашает прийти в музей бесплатно всех посетителей по имени Валентин или Валентина. Для этого достаточно будет предъявить любой подтверждающий документ.





В этот день сотрудники музея подарят возможность окунуться в атмосферу романтики XIX века, в мир любовных переживаний, отражённых в коллекции живописи и скульптуры дворцового собрания, помогут узнать больше интересных фактов из истории Гомеля. Здесь можно будет разделить эти приятные моменты со своей второй половинкой и сделать памятное фото со скульптурой бога любви Амура, либо Венерой — богиней красоты и любви. А самым романтичным советуют не упустить шанс и сделать признание в любви в стенах музея.

«Love-мобиль»

14 февраля с 14.00 до 17.00 по Гомелю будет разъезжать «Love-мобиль».

Ежегодную акцию проводит Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа».





В течение дня модели Центра моды в костюмах ангелов в сопровождении журналистов будут разъезжать по запланированному маршруту на украшенном микроавтобусе. Таким необычным способом организаторы хотят поздравить жителей и гостей города с Днём всех влюблённых.

Искать пары и узнавать их историю любви — вот главная задача девушек-ангелов. В свою очередь, влюблённые, не побоявшиеся рассказать о том, как зарождались их чувства, могут получить от партнёров акции ценные подарки.

Зажигаем сердце

В 20.00 у Дворца культуры «Фестивальный» пройдёт акция «Зажигаем сердца вместе».

Всем желающим предложат зажечь свечу, которая будет символизировать огонь любви и яркость чувств. В этой зрелищной акции примут участие не только влюблённые пары, но и те, кто ещё ищет свою вторую «половинку».



