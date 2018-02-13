В ГАИ опубликовали новый список мест, где появятся датчики контроля скорости

№
п/п
Дата
Время
Дорога
Км.
1
12.02.2018
07.00-20.00
г.Гомель,
ул. Б.Хмельницкого
В районе д. 120(2 направления)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
М-10
177 км.
(2 направления)
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
2
13.02.2018
07.00-20.00
Подъезд к г. Гомель от М-8
36 км.
(2 направления)
М-5
291 км.
(на Гомель)
291 км.
(на Минск)
г.Гомель,
ул. Барыкина
пер. с ул. Лермонтова
(к ул. Фрунзе)
М-10
20 км.
(2 направления)
3
14.02.2018
07.00-20.00
г.Гомель,ул. Ильича
В районе д. 270(2 направления)
Р-150
4 км.
(2 направления)
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
4
15.02.2018
07.00-20.00
г.Гомель,
ул. Барыкина
пер. с ул. Лермонтова
(к ул. Фрунзе)
Подъезд к г. Гомель от М-8
36 км.
(2 направления)
г.Гомель,
ул. Б.Хмельницкого
В районе д. 120(2 направления)
М-5
200 км.
(на Гомель)
200 км.
(на Минск)
5
16.02.2018
07.00-20.00
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
г.Гомель,ул. Ильича
В районе д. 270(2 направления)
М-5
291 км.
(на Гомель)
291 км.
(на Минск)
6
17.02.2018
07.00-20.00
г.Гомель,
ул. Барыкина
пер. с ул. Лермонтова
(к ул. Фрунзе)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250км.
(на Минск)
М-10
77 км.
(2 направления)
М-10
177 км.
(2 направления)
7
18.02.2018
07.00-20.00
М-5
291 км.
(на Гомель)
291 км.
(на Минск)
Подъезд к г. Гомель от М-8
5 км.
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
8
19.02.2018
07.00-20.00
г.Гомель,
ул. Барыкина
пер. с ул. Лермонтова
(к ул. Фрунзе)
Р-150
4 км.
(2 направления)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250км.
(на Минск)
г.Гомель,
ул. Б.Хмельницкого
В районе д. 120(2 направления)
9
20.02.2018
07.00-20.00
г.Гомель,ул. Ильича
В районе д. 270(2 направления)
М-5
200 км.
(на Гомель)
200 км.
(на Минск)
Н-4090
4 км.
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
10
21.02.2018
07.00-20.00
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
М-5
291 км.
(на Гомель)
291 км.
(на Минск)
М-10
177 км.
(2 направления)
г.Гомель,
ул. Барыкина
пер. с ул. Лермонтова
(к ул. Фрунзе)
11
22.02.2018
07.00-20.00
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
М-10
20 км.
(2 направления)
Подъезд к г. Гомель от М-8
36 км.
(2 направления)
г.Гомель,ул. Ильича
В районе д. 270(2 направления)
12
23.02.2018
07.00-20.00
М-5
291 км.
(на Гомель)
291 км.
(на Минск)
г.Гомель,
ул. Б.Хмельницкого
В районе д. 120(2 направления)
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
г.Гомель,
ул. Барыкина
пер. с ул. Лермонтова
(к ул. Фрунзе)
13
24.02.2018
07.00-20.00
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
Подъезд к г. Гомель от М-8
5 км.
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
М-10
177 км.
(2 направления)
14
25.02.2018
07.00-20.00
г.Гомель,
ул. Барыкина
пер. с ул. Лермонтова
(к ул. Фрунзе)
М-10
77 км.
(2 направления)
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
М-5
291 км.
(на Гомель)
291км.
(на Минск)
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