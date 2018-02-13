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В ГАИ опубликовали новый список мест, где появятся датчики контроля скорости

  • 13 февраля 2018, 09:57
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На сайте УВД Гомельского облисполкома разместили график размещения мобильных датчиков контроля скорости на территории Гомельской области с 12 по 25 февраля 2018 года.



  • п/п

    Дата

    Время

    Дорога

    Км.

    1

    12.02.2018

    07.00-20.00

    г.Гомель,

    ул. Б.Хмельницкого

    В районе д. 120(2 направления)

    М-5

    250 км.

    (на Гомель)

    250 км.

    (на Минск)

    М-10

    177 км.

    (2 направления)

    Подъезд к г.Гомель от М-10

    30 км.

    (2 направления)

    2

    13.02.2018

    07.00-20.00

    Подъезд к г. Гомель от М-8

    36 км.

    (2 направления)

    М-5

    291 км.

    (на Гомель)

    291 км.

    (на Минск)

    г.Гомель,

    ул. Барыкина

    пер. с ул. Лермонтова

    (к ул. Фрунзе)

    М-10

    20 км.

    (2 направления)

    3

    14.02.2018

    07.00-20.00

    г.Гомель,ул. Ильича

    В районе д. 270(2 направления)

    Р-150

    4 км.

    (2 направления)

    Подъезд к г.Гомель от М-10

    30 км.

    (2 направления)

    М-5

    250 км.

    (на Гомель)

    250 км.

    (на Минск)

    4

    15.02.2018

    07.00-20.00

    г.Гомель,

    ул. Барыкина

    пер. с ул. Лермонтова

    (к ул. Фрунзе)

    Подъезд к г. Гомель от М-8

    36 км.

    (2 направления)

    г.Гомель,

    ул. Б.Хмельницкого

    В районе д. 120(2 направления)

    М-5

    200 км.

    (на Гомель)

    200 км.

    (на Минск)

    5

    16.02.2018

    07.00-20.00

    Подъезд к г.Гомель от М-10

    30 км.

    (2 направления)

    М-10

    20 км.

    (2 направления)

    г.Гомель,ул. Ильича

    В районе д. 270(2 направления)

    М-5

    291 км.

    (на Гомель)

    291 км.

    (на Минск)

    6

    17.02.2018

    07.00-20.00

    г.Гомель,

    ул. Барыкина

    пер. с ул. Лермонтова

    (к ул. Фрунзе)

    М-5

    250 км.

    (на Гомель)

    250км.

    (на Минск)

    М-10

    77 км.

    (2 направления)

    М-10

    177 км.

    (2 направления)

    7

    18.02.2018

    07.00-20.00

    М-5

    291 км.

    (на Гомель)

    291 км.

    (на Минск)

    Подъезд к г. Гомель от М-8

    5 км.

    (2 направления)

    М-10

    20 км.

    (2 направления)

    Подъезд к г.Гомель от М-10

    30 км.

    (2 направления)

    8

    19.02.2018

    07.00-20.00

    г.Гомель,

    ул. Барыкина

    пер. с ул. Лермонтова

    (к ул. Фрунзе)

    Р-150

    4 км.

    (2 направления)

    М-5

    250 км.

    (на Гомель)

    250км.

    (на Минск)

    г.Гомель,

    ул. Б.Хмельницкого

    В районе д. 120(2 направления)

    9

    20.02.2018

    07.00-20.00

    г.Гомель,ул. Ильича

    В районе д. 270(2 направления)

    М-5

    200 км.

    (на Гомель)

    200 км.

    (на Минск)

    Н-4090

    4 км.

    (2 направления)

    М-10

    20 км.

    (2 направления)

    10

    21.02.2018

    07.00-20.00

    Подъезд к г.Гомель от М-10

    30 км.

    (2 направления)

    М-5

    291 км.

    (на Гомель)

    291 км.

    (на Минск)

    М-10

    177 км.

    (2 направления)

    г.Гомель,

    ул. Барыкина

    пер. с ул. Лермонтова

    (к ул. Фрунзе)

    11

    22.02.2018

    07.00-20.00

    М-5

    250 км.

    (на Гомель)

    250 км.

    (на Минск)

    М-10

    20 км.

    (2 направления)

    Подъезд к г. Гомель от М-8

    36 км.

    (2 направления)

    г.Гомель,ул. Ильича

    В районе д. 270(2 направления)

    12

    23.02.2018

    07.00-20.00

    М-5

    291 км.

    (на Гомель)

    291 км.

    (на Минск)

    г.Гомель,

    ул. Б.Хмельницкого

    В районе д. 120(2 направления)

    Подъезд к г.Гомель от М-10

    30 км.

    (2 направления)

    г.Гомель,

    ул. Барыкина

    пер. с ул. Лермонтова

    (к ул. Фрунзе)

    13

    24.02.2018

    07.00-20.00

    М-5

    250 км.

    (на Гомель)

    250 км.

    (на Минск)

    Подъезд к г. Гомель от М-8

    5 км.

    (2 направления)

    М-10

    20 км.

    (2 направления)

    М-10

    177 км.

    (2 направления)

    14

    25.02.2018

    07.00-20.00

    г.Гомель,

    ул. Барыкина

    пер. с ул. Лермонтова

    (к ул. Фрунзе)

    М-10

    77 км.

    (2 направления)

    Подъезд к г.Гомель от М-10

    30 км.

    (2 направления)

    М-5

    291 км.

    (на Гомель)

    291км.

    (на Минск)


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