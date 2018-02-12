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Афиша праздничных мероприятий на Масленицу в Гомеле

  • 12 февраля 2018, 16:39
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18 февраля 2018 года в городе Гомеле пройдут традиционные гуляния «Масленица», посвященные проводам зимы. В программе — народные забавы, игры и состязания, конкурсы, розыгрыши и викторины. На сценических площадках выступят лучшие творческие коллективы города.

Праздничные площадки работают во всех районах города.

Железнодорожный район (10.00-15.00):

· площадка у здания «Гомельского государственного медицинского университета» (пр. Космонавтов, 70);

· площадка у Дворца культуры «Костюковка» (ул. Незалежности, 2а);

· площадка у «Центра инклюзивной культуры» (ул. Юбилейная, 48);

· площадка у Дворца культуры «Гомсельмаш» (пр. Космонавтов, 22);

Новобелицкий район (12.00-16.00):

· площадка зоны отдыха «Пруды» (ул. Ильича);

Советский район (11.00-17.00):

· на площадках возле государственного учреждения «Дворец культуры «Фестивальный» (проспект Речицкий, 24)

· КСК «Локомотив» (ул. Богдана Хмельницкого, 29а) — с 11.00 до 17.00 часов;

Центральный район (10.00-18.00):

· Площадка у Ледового дворца (ул. Мазурова, 110).


gorod.gomel.by
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Места: Гомель (21532)

Метки: Афиша (1771), Главное (5659)

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