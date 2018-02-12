Застолье на ножах: в Гомеле мужчина на почве ревности убил знакомого своей сожительницы

Тем, что преступления в сфере семейно-бытовых отношений в большей степени происходят на почве ревности, едва ли можно кого-то удивить. Впрочем, если к конфликту домочадцев примешивается злоупотребление высокоградусным зельем, трагедии вряд ли удастся избежать. Именно такое дело, точкой в котором стали 9 лет лишения свободы за убийство, рассмотрел суд Железнодорожного района Гомеля.

«Нехорошая» квартира

— Люба*, слыхала, наша Итальянка снова мужика себе нашла. Живут уже пару недель вместе, — разговор двух пенсионерок возле одной из многоэтажек областного центра шёл в привычном русле. — Опять кутить вместе начнут, ссориться. И, конечно же, без спиртного не обойдётся. Ну и вертихвостка же эта Вика. А, кстати, ты не знаешь, почему её прозвали Итальянкой? Небось, с любовником от Рима до Венеции однажды прокатилась.

— Да ладно тебе, Света, не ёрничай, — пожилая женщина не любила сплетничать и старалась поскорее закончить разговор. — А то, что Итальянка в своей квартире настоящий притон для алкоголиков устроила, так это правда. С утра до вечера к ней домой знакомые подшофе ходят. Впрочем, не наше это дело.

— Как это не наше? — возмутилась пенсионерка. — Музыку громко включают, кричат и ругаются. Управы на них не найти. Это ты в другом подъезде живёшь, Люба, а мне ведь всё прекрасно слышно. Кстати, мне тут сорока на хвосте принесла, будто новый избранник Итальянки за воровство и хулиганство был неоднократно судим. Ещё не хватало нам под боком такого соседства.

— Может, человек оступился. В общем, Света, поживём — увидим.

Закончив разговор, приятельницы разошлись по домам. Стрелки часов показывали без четверти восемь. То и дело в окнах многоэтажек вспыхивали огни, а в квартире № 6 уже с самого утра продолжалось хмельное застолье, в котором непосредственное участие принимала пресловутая Итальянка.

— Вика, налей-ка мне ещё водочки, обслужи любимого мужчину, — Борис хлопнул женщину по ноге. — И селёдочку достань из холодильника, поужинать уж больно хочется.

— А не много ли ты просишь, Боря? — собеседница лукаво прищурилась. — Кстати, бутылка заканчивается, тебе и в магазин бежать.

Борис пододвинул стакан со спиртным и залпом осушил его.

— Слышь, Вика, а чего тебя Итальянкой прозвали? — мужчина достал пачку сигарет и закурил.

— Да так, были времена, — женщина нарочно ушла от ответа. — Ты лучше закусывай, Боренька. Рыбка вкусная, сама солила, — Вика пододвинула тарелку ближе к сожителю.

Впрочем, семейная идиллия с хмельным привкусом в этой квартире длилась недолго. Вскоре Виктория-Итальянка порвала с любовником, однако последний не спешил покидать жилплощадь своей возлюбленной и часто наведывался к женщине. К слову, эти приходы продолжились даже тогда, когда у Виктории появился новый сожитель Алексей.

— Глянь, Люба, к Итальянке уже другой кавалер захаживает, — пенсионерки снова обсуждали семейное положение соседки из шестой квартиры. — И когда это она успевает сердца поклонников завоёвывать?

— Как раз в то время, пока ты на лавочке сидишь, — сострила пожилая женщина. — И не лень тебе, Света, языком чесать?

— Ох, не лень, Люба. Ты бы слышала, какие они дебоши по вечерам закатывают, тогда и поняла бы. Кстати, новый ухажёр Вики, впрочем, как и она сама, тоже не прочь подкрепиться горячительным зельем.

И действительно, в квартире № 6 в вечернее время было оживлённо: домой к Виктории-Итальянке и её новому сожителю Алексею приходили знакомые, которые собирались за столом и распивали спиртное. Как раз на одной из таких посиделок и разыгралась кровавая драма.

Незваный гость

Виктория проснулась в семь часов утра. Наскоро выпив чай, женщина поспешила в поликлинику, где ей было необходимо сдать анализы. Пройдя все процедуры, Виктория позвонила своему сожителю:

— Лёш, я домой иду, что купить к обеду?

— Хлеба и бутылку водки, — на том конце провода раздались гудки.

Женщина зашла в магазин, приобрела заказанное Алексеем спиртное и направилась домой. Зайдя во двор, она встретила своего бывшего возлюбленного Бориса, который пил пиво на лавочке.

— Ага, Итальяночка, попалась ты мне на пути. Давай по доброй памяти сядем, выпьем, поговорим, — мужчина был явно подшофе. — Забыла ты меня совсем, Вика. А помнишь, какую ты мне рыбу замечательную солила?

— Да перестань ты, Боря, сюда таскаться, — ответила женщина. — Не видишь, я тороплюсь.

— И к кому же ты так бежишь? Уж не к Алексею своему?

— К нему самому. А тебя, Боренька, я могу только поцеловать по старой дружбе, — Виктория наклонилась, чмокнула мужчину в щёку и скрылась в подъезде.

...Уже через десять минут женщина накрывала на стол Алексею.

— Садись, Лёша, пообедаем, выпьем, — Виктория поставила на стол бутылку водки.

— А кто это тебя у подъезда остановил? — слегка прищурившись, задал вопрос Алексей. — Уж не Боря ли? Смотри, Итальянка, не выводи меня из себя. Доиграется твой дружок, спущу его с лестницы, ей-Богу.

— Да ладно тебе, парень-то он безобидный, — женщина наполнила рюмки спиртным. — Ну подумаешь, иногда в гости приходит, что с того?

— А то, что он судим был неоднократно за воровство, тебя не смущает? И по «хулиганке», кстати говоря, проходил.

— Не смущает, — ответила Виктория. — В жизни всякое может случиться.

Внезапно разговор Алексея и его сожительницы прервал настойчивый звонок в дверь.

— Кто там? — женщина посмотрела в глазок.

— Давай открывай, Итальянка, гостей принимай, — на лестничной клетке стоял Борис.

К двери подошёл Алексей и недовольно обратился к Виктории:

— Не вздумай открывать ему, — мужчина заметно нервничал. — Всю водку нашу выпьет, да ещё и скандал устроит, знаю я его.

— Ой, не говори ерунды, Лёша, — женщина провернула ключ в замочной скважине и впустила на порог Бориса. — Посидим, выпьем. Втроём ведь веселее.

Вместе они направились на кухню. Недовольный визитом незваного гостя, Алексей занял место во главе стола.

— Ну что, наливай хозяйка, — Борис пододвинул рюмку к себе. — А помнишь, Вика, как мы хорошо вместе жили?

— Помню, помню, — ответила женщина, нарочно флиртуя с бывшим сожителем. — Что-то я замёрзла, может, обнимешь меня, Боря?

Алексей, видя недвусмысленные намёки со стороны Виктории, вскочил из-за стола, схватил стул и пригрозил им Борису:

— А ну, выметайся отсюда! — мужчина не скрывал ярости. — А ты, Итальянка, прекрати свои пьяные выходки, не то я за себя не ручаюсь.

— Остынь, Лёша, это я неудачно пошутила, — хихикнула Виктория и повернулась к Борису. — И всё-таки хочешь, я тебя поцелую по старой памяти?

Борис рассмеялся и потянулся к женщине.

По свидетельским показаниямю Допрошенный свидетель Руслан Коленцов показал, что работает врачом выездной бригады скорой помощи. В тот день утром он заступил на суточное дежурство. Около 12.05 на станцию поступило сообщение, что в квартире одной из многоэтажек города убит мужчина. Бригада скорой незамедлительно прибыла по указанному адресу. На пороге их встретила Виктория Лавренцова, в комнате сидел Алексей Медвеженко. Оба были изрядно пьяны. На вопросы о том, что случилось, никто из них ничего внятного пояснить не мог. Единственное, Виктория сама себе под нос твердила: «Убийство, убийство». Медики сразу же сделали кардиограмму Борису Вятникову и констатировали его смерть. При визуальном осмотре трупа никаких следов крови заметно не было, поэтому первоначально понять, по какой причине скончался мужчина, было невозможно.

Не выдержав, Алексей схватил со стола нож и нанёс мужчине три ранения в спину и шею.

Захрипев, Борис обмяк на стуле. Вскоре он перестал дышать.

От испуга Алексей стал тормошить убитого, однако тот не подавал признаков жизни. Забросив орудие преступления за тумбочку, мужчина предложил Виктории спрятать тело.

— Он же мёртвый. Что ты натворил, Лёша? Ты понимаешь, что это серьёзная статья? — женщина была в панике и бросилась к телефону.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники милиции и скорой помощи, которые констатировали смерть Бориса.

* Все имена и фамилии изменены по этическим соображениям

По свидетельским показаниям. Допрошенная свидетель Елена Жилинская показала, что работает оперуполномоченным и в тот день находилась на суточном дежурстве. Около 12.00 поступило сообщение, что в квартире № 6 одной из многоэтажек областного центра обнаружен труп мужчины Бориса Вятникова. Как потом было установлено, в квартире также находились хозяйка дома Виктория Лавренцова и её сожитель Алексей Медвеженко. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. При этом первоначально не было понятно, что произошло, так как труп потерпевшего был одет в зимнюю одежду и крови на ней видно не было. На вопросы о случившемся Алексей сначала ничего вразумительного не пояснял и сказал, что не знает, по какой причине умер Борис. Однако при беседе с Викторией выяснилось, что они втроём выпивали спиртное, потом между мужчинами на почве ревности возник конфликт.

Из заключения эксперта. Причиной смерти Бориса Вятникова стала колото-резаная рана задней поверхности грудной клетки слева с повреждением левого лёгкого и грудного отдела аорты, осложнившаяся массивной кровопотерей.

Как рассказал старший помощник прокурора Гомеля Евгений Фартушняк, Алексей Медвеженко, гражданин Российской Федерации, ранее не судимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры с Борисом Вятниковым, возникшей на почве личных неприязненных отношений, с целью умышленного противоправного лишения жизни последнего нанёс потерпевшему не менее трёх ударов ножом в область расположения жизненно важных органов шеи, надплечья и спины, причинив Борису Вятникову тяжкие телесные повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия.

Суд признал виновным Алексея Медвеженко в совершении умышленного противоправного лишения жизни другого человека (убийство) и на основании части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.