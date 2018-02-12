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Застолье на ножах: в Гомеле мужчина на почве ревности убил знакомого своей сожительницы

  • 12 февраля 2018, 16:24
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Тем, что преступления в сфере семейно-бытовых отношений в большей степени происходят на почве ревности, едва ли можно кого-то удивить. Впрочем, если к конфликту домочадцев примешивается злоупотребление высокоградусным зельем, трагедии вряд ли удастся избежать. Именно такое дело, точкой в котором стали 9 лет лишения свободы за убийство, рассмотрел суд Железнодорожного района Гомеля.

«Нехорошая» квартира

 Люба*, слыхала, наша Итальянка снова мужика себе нашла. Живут уже пару недель вместе, — разговор двух пенсионерок возле одной из многоэтажек областного центра шёл в привычном русле. — Опять кутить вместе начнут, ссориться. И, конечно же, без спиртного не обойдётся. Ну и вертихвостка же эта Вика. А, кстати, ты не знаешь, почему её прозвали Итальянкой? Небось, с любовником от Рима до Венеции однажды прокатилась.

— Да ладно тебе, Света, не ёрничай, — пожилая женщина не любила сплетничать и старалась поскорее закончить разговор. — А то, что Итальянка в своей квартире настоящий притон для алкоголиков устроила, так это правда. С утра до вечера к ней домой знакомые подшофе ходят. Впрочем, не наше это дело.

— Как это не наше? — возмутилась пенсионерка. — Музыку громко включают, кричат и ругаются. Управы на них не найти. Это ты в другом подъезде живёшь, Люба, а мне ведь всё прекрасно слышно. Кстати, мне тут сорока на хвосте принесла, будто новый избранник Итальянки за воровство и хулиганство был неоднократно судим. Ещё не хватало нам под боком такого соседства.

— Может, человек оступился. В общем, Света, поживём — увидим.

Закончив разговор, приятельницы разошлись по домам. Стрелки часов показывали без четверти восемь. То и дело в окнах многоэтажек вспыхивали огни, а в квартире № 6 уже с самого утра продолжалось хмельное застолье, в котором непосредственное участие принимала пресловутая Итальянка.

— Вика, налей-ка мне ещё водочки, обслужи любимого мужчину, — Борис хлопнул женщину по ноге. — И селёдочку достань из холодильника, поужинать уж больно хочется.

— А не много ли ты просишь, Боря? — собеседница лукаво прищурилась. — Кстати, бутылка заканчивается, тебе и в магазин бежать.

Борис пододвинул стакан со спиртным и залпом осушил его.

— Слышь, Вика, а чего тебя Итальянкой прозвали? — мужчина достал пачку сигарет и закурил.

— Да так, были времена, — женщина нарочно ушла от ответа. — Ты лучше закусывай, Боренька. Рыбка вкусная, сама солила, — Вика пододвинула тарелку ближе к сожителю.

Впрочем, семейная идиллия с хмельным привкусом в этой квартире длилась недолго. Вскоре Виктория-Итальянка порвала с любовником, однако последний не спешил покидать жилплощадь своей возлюбленной и часто наведывался к женщине. К слову, эти приходы продолжились даже тогда, когда у Виктории появился новый сожитель Алексей.

— Глянь, Люба, к Итальянке уже другой кавалер захаживает, — пенсионерки снова обсуждали семейное положение соседки из шестой квартиры. — И когда это она успевает сердца поклонников завоёвывать?

— Как раз в то время, пока ты на лавочке сидишь, — сострила пожилая женщина. — И не лень тебе, Света, языком чесать?

— Ох, не лень, Люба. Ты бы слышала, какие они дебоши по вечерам закатывают, тогда и поняла бы. Кстати, новый ухажёр Вики, впрочем, как и она сама, тоже не прочь подкрепиться горячительным зельем.

И действительно, в квартире № 6 в вечернее время было оживлённо: домой к Виктории-Итальянке и её новому сожителю Алексею приходили знакомые, которые собирались за столом и распивали спиртное. Как раз на одной из таких посиделок и разыгралась кровавая драма.

Незваный гость

Виктория проснулась в семь часов утра. Наскоро выпив чай, женщина поспешила в поликлинику, где ей было необходимо сдать анализы. Пройдя все процедуры, Виктория позвонила своему сожителю:

— Лёш, я домой иду, что купить к обеду?

— Хлеба и бутылку водки, — на том конце провода раздались гудки.

Женщина зашла в магазин, приобрела заказанное Алексеем спиртное и направилась домой. Зайдя во двор, она встретила своего бывшего возлюбленного Бориса, который пил пиво на лавочке.

 Ага, Итальяночка, попалась ты мне на пути. Давай по доброй памяти сядем, выпьем, поговорим, — мужчина был явно подшофе. — Забыла ты меня совсем, Вика. А помнишь, какую ты мне рыбу замечательную солила?

— Да перестань ты, Боря, сюда таскаться, — ответила женщина. — Не видишь, я тороплюсь.

— И к кому же ты так бежишь? Уж не к Алексею своему?

— К нему самому. А тебя, Боренька, я могу только поцеловать по старой дружбе, — Виктория наклонилась, чмокнула мужчину в щёку и скрылась в подъезде.

...Уже через десять минут женщина накрывала на стол Алексею.

— Садись, Лёша, пообедаем, выпьем, — Виктория поставила на стол бутылку водки.

— А кто это тебя у подъезда остановил? — слегка прищурившись, задал вопрос Алексей. — Уж не Боря ли? Смотри, Итальянка, не выводи меня из себя. Доиграется твой дружок, спущу его с лестницы, ей-Богу.

— Да ладно тебе, парень-то он безобидный, — женщина наполнила рюмки спиртным. — Ну подумаешь, иногда в гости приходит, что с того?

— А то, что он судим был неоднократно за воровство, тебя не смущает? И по «хулиганке», кстати говоря, проходил.

— Не смущает, — ответила Виктория. — В жизни всякое может случиться.

Внезапно разговор Алексея и его сожительницы прервал настойчивый звонок в дверь.

— Кто там? — женщина посмотрела в глазок.

— Давай открывай, Итальянка, гостей принимай, — на лестничной клетке стоял Борис.

К двери подошёл Алексей и недовольно обратился к Виктории:

— Не вздумай открывать ему, — мужчина заметно нервничал. — Всю водку нашу выпьет, да ещё и скандал устроит, знаю я его.

— Ой, не говори ерунды, Лёша, — женщина провернула ключ в замочной скважине и впустила на порог Бориса. — Посидим, выпьем. Втроём ведь веселее.

Вместе они направились на кухню. Недовольный визитом незваного гостя, Алексей занял место во главе стола.

— Ну что, наливай хозяйка, — Борис пододвинул рюмку к себе. — А помнишь, Вика, как мы хорошо вместе жили?

— Помню, помню, — ответила женщина, нарочно флиртуя с бывшим сожителем. — Что-то я замёрзла, может, обнимешь меня, Боря?

Алексей, видя недвусмысленные намёки со стороны Виктории, вскочил из-за стола, схватил стул и пригрозил им Борису:

— А ну, выметайся отсюда! — мужчина не скрывал ярости. — А ты, Итальянка, прекрати свои пьяные выходки, не то я за себя не ручаюсь.

— Остынь, Лёша, это я неудачно пошутила, — хихикнула Виктория и повернулась к Борису. — И всё-таки хочешь, я тебя поцелую по старой памяти?

Борис рассмеялся и потянулся к женщине.

По свидетельским показаниямю Допрошенный свидетель Руслан Коленцов показал, что работает врачом выездной бригады скорой помощи. В тот день утром он заступил на суточное дежурство. Около 12.05 на станцию поступило сообщение, что в квартире одной из многоэтажек города убит мужчина. Бригада скорой незамедлительно прибыла по указанному адресу. На пороге их встретила Виктория Лавренцова, в комнате сидел Алексей Медвеженко. Оба были изрядно пьяны. На вопросы о том, что случилось, никто из них ничего внятного пояснить не мог. Единственное, Виктория сама себе под нос твердила: «Убийство, убийство». Медики сразу же сделали кардиограмму Борису Вятникову и констатировали его смерть. При визуальном осмотре трупа никаких следов крови заметно не было, поэтому первоначально понять, по какой причине скончался мужчина, было невозможно.

Не выдержав, Алексей схватил со стола нож и нанёс мужчине три ранения в спину и шею.

Захрипев, Борис обмяк на стуле. Вскоре он перестал дышать.

От испуга Алексей стал тормошить убитого, однако тот не подавал признаков жизни. Забросив орудие преступления за тумбочку, мужчина предложил Виктории спрятать тело.

 Он же мёртвый. Что ты натворил, Лёша? Ты понимаешь, что это серьёзная статья? — женщина была в панике и бросилась к телефону.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники милиции и скорой помощи, которые констатировали смерть Бориса.

* Все имена и фамилии изменены по этическим соображениям

По свидетельским показаниям. Допрошенная свидетель Елена Жилинская показала, что работает оперуполномоченным и в тот день находилась на суточном дежурстве. Около 12.00 поступило сообщение, что в квартире № 6 одной из многоэтажек областного центра обнаружен труп мужчины Бориса Вятникова. Как потом было установлено, в квартире также находились хозяйка дома Виктория Лавренцова и её сожитель Алексей Медвеженко. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. При этом первоначально не было понятно, что произошло, так как труп потерпевшего был одет в зимнюю одежду и крови на ней видно не было. На вопросы о случившемся Алексей сначала ничего вразумительного не пояснял и сказал, что не знает, по какой причине умер Борис. Однако при беседе с Викторией выяснилось, что они втроём выпивали спиртное, потом между мужчинами на почве ревности возник конфликт.

Из заключения эксперта. Причиной смерти Бориса Вятникова стала колото-резаная рана задней поверхности грудной клетки слева с повреждением левого лёгкого и грудного отдела аорты, осложнившаяся массивной кровопотерей.

Как рассказал старший помощник прокурора Гомеля Евгений Фартушняк, Алексей Медвеженко, гражданин Российской Федерации, ранее не судимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры с Борисом Вятниковым, возникшей на почве личных неприязненных отношений, с целью умышленного противоправного лишения жизни последнего нанёс потерпевшему не менее трёх ударов ножом в область расположения жизненно важных органов шеи, надплечья и спины, причинив Борису Вятникову тяжкие телесные повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия.

Суд признал виновным Алексея Медвеженко в совершении умышленного противоправного лишения жизни другого человека (убийство) и на основании части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.


Карина Тимофеева, Гомельские ведомости
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