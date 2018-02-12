Представительница фирмы из Гомельской области осуждена в Пинске за хищения почти на 40 тыс. рублей

Суд Пинского района и города Пинска вынес обвинительный приговор по уголовному делу о присвоении имущества предприятия в крупном размере, сообщил БелТА помощник Пинского межрайонного прокурора Вячеслав Борщ.

Жительница Пинска 1985 года рождения работала представителем фирмы по оказанию ритуальных услуг, которая находится в Гомельской области. Женщина принимала заказы и отчитывалась о поступающей в торговый объект выручке. Притом что она регулярно брала деньги из кассы для личных нужд, с отчетами на бумаге все выходило гладко. Недостача была выявлена нанимателем в августе 2017 года в ходе проверки и последовавшей за этим инвентаризации. Установлено, что хищениями приемщица заказов занялась практически сразу после трудоустройства — с конца 2014 года. За все время из кассы ЧПТУП она похитила свыше Br38,4 тыс.

В суде обвиняемая свою вину признала, указав, что деньги из кассы брала из-за сложного материального положения. По ее словам, на эти средства она якобы покупала еду и вещи для себя и своих родственников. Но, как было уставлено в ходе следствия, тяжелое положение не помешало ей приобретать дорогостоящую оргтехнику и выезжать на отдых за границу.

Суд признал пинчанку виновной по ч.4 ст.211 (присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено, в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Суд учел чистосердечное признание обвиняемой и наличие у нее на иждивении малолетнего ребенка. Окончательно ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Также она лишена права заниматься определенными видами деятельности, связанными с приемом, хранением или отпуском товарно-материальных ценностей на этот срок.

Приговор в законную силу не вступил.