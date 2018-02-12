5 идей подарков для Нее и для Него

День святого Валентина нравится не всем. Одних раздражает, что это заимствованный праздник. Другие вовсе считают его маркетинговой выдумкой продавцов открыток.

Но что ни говори, День святого Валентина — отличный повод отложить смартфон, посмотреть в глаза и страстно поцеловать спустя десятки лет семейной жизни, а еще, сделать приятный подарок. Ведь выбирая подарки любимым, мы вспоминаем о том, что им нравится, что они любят.

Так что долой сердечки из бумаги и плюшевых мишек! Давайте делать осмысленные подарки, которые продемонстрируют не только наши нежные чувства к своим половинкам, но и то, как хорошо мы их знаем, что заботимся о них, и как ценим их. А интернет-гипермаркет amd.by поможет вам в выборе хорошего подарка.

Позаботиться о сильном мужчине несложно. Даже самый уверенный в себе брутал поеживается, представляя ежедневную процедуру бритья. И любящие женщины дарят своим мужчинам всевозможные пены, муссы, гели для и после бритья, бритвы с плавающими лезвиями в несколько рядов и другие мужские аксессуары, чтобы уменьшить их страдания.





В то же время электрические бритвы бережнее относятся к нежной коже лица, пользуясь ими, можно не бояться порезов, но... Прекрасный пол не приветствует использование мужчинами электробритв. Ведь качество бритья у них гораздо хуже, чем у станков. Даже свежевыбритое лицо не станет идеально гладким.

Пока до дня влюбленных еще осталось немного времени, спешим рассказать всем женщинам о Wahl Finale 8164-116. Это профессиональный шейвер, который срезает волоски на уровне 0,1 мм. Результат бритья ничуть не хуже, чем у любого станка. А вот процесс — безопасный, быстрый и комфортный. С помощью этого прибора можно также освежить стрижку, удалив отросшие волоски на шее, висках, за ушами. Можно сделать прическу «под ноль». Если Вы стрижете своего мужчину дома, с помощью шейвера можно придать стрижке законченный вид, как будто она выполнена профессионалом в салоне.

Очень удобно, что устройство работает от аккумулятора и от сети. Заряда хватает на 80 минут. Внешний вид для подарка тоже имеет значение. У этой модели он великолепен! Кстати, сусальное золото на сетке нужно вовсе не для красоты. Оно исключает аллергическую реакцию и раздражение даже самой чувствительной кожи.

Качественная дрель или шуруповерт (а тем более 2 в 1) тоже отличный подарок для настоящего мужчины. Нет, мужчины не относятся к подобным подаркам, как дамы к сковородкам на 8 Марта. Инструмент для того, кто считает себя хозяином в доме — личная вещь, предмет гордости и объект привязанности.





Bort BAB-14X2LI-XDK — компактное и мощное устройство, совмещающее функции дрели и шуруповерта. Быстрозажимной патрон. Две скорости. Работает от литий-ионного аккумулятора. Инструмент упакован в пластиковый кейс, в котором его удобно хранить и перевозить. Укомплектован зарядным устройством и дополнительным аккумулятором, который используется в случае разрядки основного. В этой модели продуманы такие важные мелочи как подсветка рабочей зоны, крючок для подвешивания, петля на кисть.

Хотите вдохновить Вашего рыцаря на домашние подвиги? Дарите Bort BAB-14X2LI-XDK. Вдвоем с таким помощником работа пойдет веселее.

Теперь обращаюсь к мужчинам. Не верьте, если Вам скажут, что лучшие подарки к 14 февраля — это открытки, конфеты, цветы, бриллианты и тур на двоих в Париж, а стиральная машина в качестве подарка смертельно оскорбит Вашу даму. Нет, свозить возлюбленную на выходные в самый романтический город нужно обязательно. Но при условии, что потом ее не ждет еще минимум год стирки вручную.





А если серьезно, то любая женщина будет счастлива, получив в подарок стирально-сушильную машину Electrolux EWW51476WD. Ведь это не просто «стиралка» — это многофункциональный бытовой прибор, который выводит жизнь на новый уровень комфорта. Он стирает и сушит одежду, отпаривает ее для более легкой глажки.

Что делать, если любимая вещь за день пропахла потом, измялась и утратила свежесть, но еще нужна Вам вечером? Положить в машинку Electrolux EWW51476WD и включить режим «Освежение паром». Через 16 минут вещь можно снова надевать: она будет выглядеть так, словно ее только что взяли из шкафа.

Есть подарки, которые в одинаковой степени порадуют как мужчин, так и женщин.

Если Ваша половинка много работает за компьютером, монитор без мерцания, с высоким разрешением экрана и IPS матрицей станет не только эффектным подарком, но и проявлением заботы о его (или ее) самочувствии.





Но особую благодарность за такой подарок Вы получите от партнера, который за компьютером много... играет. Монитор ASUS PG279Q безусловно игровой. Частота 144 Гц с возможностью разгона до 165 Гц — мечта любого геймера.

Просмотр романтической комедии на таком экране тоже обещает быть приятным: диагональ 27″, большие углы обзора, высокая контрастность и отличная цветопередача.

Никого не оставит равнодушным стильный дизайн и эргономические возможности этого монитора: регулировка по высоте, поворот, наклон, переворот в портретный режим.

Огромные коробки с CD-дисками и аудиокассетами ушли в прошлое, как и громоздкие музыкальные центры для их проигрывания. Огромную медиатеку можно уместить сейчас на крохотный носитель micro SD или flash. А еще лучше прослушивать музыку прямо из интернета, используя смартфон, например. Только вот качество звука из динамика смартфона не удовлетворит даже самые скромные запросы.





Решение для всех меломанов может стать портативная колонка от SVEN — внушительных размеров и по приятной стоимости. Эта колонка может служить не только для прослушивания музыки с телефона, но также радио. А хорошей особенностью колонки является ее способность принимать звонки — то есть связь с телефоном при вызове не потеряется.

Такому подарок пригодится не только дома, но и для прослушивания музыки на природе — а ведь сезон уже близок. Колонка SVEN способна обеспечить музыкой даже большую компанию на открытом пространстве.

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