Небольшой минус и снег. Погода в Гомеле на неделю

На этой неделе в Гомеле будет комфортная зимняя погода: никаких резких скачков температуры и слякоти не предвидится.

Уже сегодня днем синоптики прогнозируют метель, при этом столбик термометра не опустится ниже −5°С. Максимальный минус нас ожидает в среду — похолодает до −7°С.

В четверг автомобилистам нужно быть предельно внимательными. Метеорологи предупреждают о тумане с видимостью 600-1000 метров.

Зато в пятницу будет самая теплая погода на неделе: около нуля и мокрый снег.