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Небольшой минус и снег. Погода в Гомеле на неделю

  • 12 февраля 2018, 09:11
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На этой неделе в Гомеле будет комфортная зимняя погода: никаких резких скачков температуры и слякоти не предвидится.

Уже сегодня днем синоптики прогнозируют метель, при этом столбик термометра не опустится ниже −5°С. Максимальный минус нас ожидает в среду — похолодает до −7°С.

В четверг автомобилистам нужно быть предельно внимательными. Метеорологи предупреждают о тумане с видимостью 600-1000 метров.

Зато в пятницу будет самая теплая погода на неделе: около нуля и мокрый снег.


gomel.today
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Места: Гомель (21528)

Метки: Погода (1754), Главное (5657)

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