«Когда перестаешь пить, начинаешь чувствовать счастье!» Откровенная история гомельчанки, вылечившейся от алкоголизма

«Ребенку стыдно будет, на себя-то уже плюнешь и все. А ему-то жить и жить!» «Сильные новости» поговорили с гомельчанкой, которая, будучи, что называется, «на дне», сумела взять себя в руки и вылечиться от алкоголизма. Разговор получился откровенным.

«Вспомнить, какими глазами смотрели на меня мои дети, когда я была пьяная, так в дрожь бросает. Младший всегда боится, что я могу уйти. Он же тогда один пробыл, когда я со старшим в больнице лежала, поэтому очень нуждается в любви и заботе. Звонил мне в больницу, плакал, просил забрать его от пьяной бабушки. Через 11 месяцев я вышла с ребенком из больницы, тут же навалилась куча проблем и мы с мужем снова стали уходить в недельные запои», — со слезами на глазах и дрожью в голосе рассказывает молодая гомельчанка.





Как думаете, возможен ли в такой истории хэппи-енд? Вот тот самый пресловутый конец, когда все счастливы, когда в доме убрано и приготовлена еда, когда дети не в интернате, а гуляют в парке с родителями? С трезвыми родителями. Когда жить хочется, и не просто бегать от магазина до дома с бутылкой, а жить на всю катушку! Мечтать, строить планы, ставить цели и проживать каждую минуту вместе с родными...

«Не хотела быть белой вороной, когда все пили и курили. Вот и сама начала»

Как говорится, ничего не предвещало беды. Татьяна окончила училище, получила специальность повара-лаборанта-овощевода. В 19 лет она познакомилась со своим будущим мужем. Стали жить вместе, родили двух сыновей. Тогда же умерла мама, Татьяна осталась с сестрой одна. А потом... А потом, в 22 года, как и со многими случилось «окружение» и «плохая компания». Сперва выпивали немного — по праздникам и в небольших количествах. А потом чувство меры как рукой смыло, и начались периодические запои.

Отводя глаза, Татьяна рассказывает: «Я жила тогда в Кореневке, там и соседи пили, и друзья. Муж с работы приходил, приносил бутылочку с собой. И свекровь такая же, как не приедешь к ней, можно неделю из запоя не выходить. Муж 15 лет работает на погрузчике. И у него такое окружение всегда было — на работе все друзья бутылку из рук не выпускали. „Хорошие“ тети кладовщицы прикрывали всех, звонили мне и говорили, мол, сейчас привезут пьяного мужа, встречай. Тогда никто за этим особо не следил, а сейчас уже и дышать в трубку заставляют, за каждую провинность — увольнение. Вот так в общей компании с друзьями мы и выпивали».

Татьяна откровенно признается, что пили все, что попадалось, кроме плодово-ягодных вин: «В основном, „гасилась“ пивом. У меня еще спрашивали, мол, как можно пивом упиться? А я отвечала — а ты попробуй как я! Две двух литровки легкого пива за день могла „усасать“, потом самое крепкое пила — три литровки и ты „в тряпки“. Утром всегда, конечно же, было плохо. Но я, слава богу, как-то умудрялась с утра поесть сварить, чтоб на день хватило».

Голова на тот момент особо не думала, что к чему и как нужно жить. Все вокруг пьют и курят — и ей хотелось: «Курить начала еще с училища. Тогда все мои одногруппники бегали „дымить“, а мне быть белой вороной не хотелось. Вот и сама стала курить. Да и проблемы повалились отовсюду, я и нашла выход — заливать беды алкоголем. А хотелось то просто спокойствия и тишины...»





«У вашего ребенка 80% раковых клеток в крови»

Лейкоз — такой страшный диагноз сына в очередной раз после «бодуна» услышали родители. Ребенка вместе с мамой на 11 месяцев положили в больницу, об алкоголе пришлось забыть. Вот как Татьяна вспоминает это время: «В больнице было не до алкоголя. Сыну постоянно делали болезненные процедуры, да и если меня с бутылкой заметят, то сразу же отправят домой, а сын что — один останется? Поэтому я не пила, держалась».

Конечно, тогда больной ребенок нуждался в маме как никогда. А что со вторым сыном? На мужа и свекровь положиться нельзя — они тоже только временами трезвые. Приходилось все же на свой страх и риск отдавать мальчишку бабушке и периодически забирать его оттуда, когда малыш в слезах звонил Татьяне, умоляя забрать его из пьяного ада: «В больнице я сильно скучала по младшему. Без алкоголя-то голова начинает соображать и понимаешь, что к чему. И кем стоит дорожить. Даже не хотела уезжать из больницы домой — медсестры и врачи стали такими родными!»

Одно дело — понять очевидное, другое — сделать выводы и следовать им. Возвращение домой стало чересчур болезненным. Татьяна не была здесь почти год, все стало таким чужим, старые проблемы стали атаковать как нашествие привидений, а в воздухе висело одно лишь желание — утопить все плохое в бутылке. Татьяна с жалостью вспоминает те времена: «То один праздник, то второй, то соседи придут, то свекровь. Почти на 2 года я стала зависимой от алкоголя. Недельные запои, отсутствие интереса к жизни... Только бутылка меня радовала. После больницы сына оформили на домашнее обучение. При учителях я старалась вести себя культурно. Голова еще соображала, хоть иногда и было тяжело после перепоев. Один раз к нам пришли проверить условия жизни детей, тогда все было хорошо. Но я подумала, что они обязательно придут еще раз, не факт, что я буду в нормальном состоянии. Тогда в первый раз решила закодироваться, но там было условие — 2 недели не пить. Не дотянула чуть-чуть».

Тогда же после больницы семья еще жила в Кореневке. Старшего ребенка надо было возить в Гомель сдавать анализы на гормоны и проходить необходимые процедуры. Приходилось либо в 5 утра идти на поезд, либо ехать часом позже на попутках: «Пока лежали в больнице со старшим, пропустили очередь младшего в садик. Еще и этот вопрос пришлось не только решать, но и заливать. Из-за постоянных попоек никак не могли стать на очередь на квартиру. Ну а как? Идти с опухшим лицом и перегаром подавать документы не хотелось».

«А кому же достанутся мои дети, если я умру?»

В один из очередных запоев Татьяна настолько сильно перепила, что была практически на грани жизни и смерти. Тогда женщину охватил панический ужас и страх: «Я как-будто очнулась! А кому же достанутся мои дети, если я умру? Кто за ними будет смотреть? Муж и свекровь такие же, как и я, сестра своего ребенка смотрит. В интернат их отдадут? Нет, я так не хочу. Я сказала мужу: либо ты кодируешься вместе со мной, либо мы разводимся. Он безоговорочно согласился. Муж тогда рисковал еще и работу потерять, потому что начали с трубочками ходить проверять и добрых „теток“, которые раньше прикрывали, уволили. Вместе с нами кодироваться пошли еще свекровь, ее муж и наша соседка».





С того момента прошло 3 года, Татьяна гордо заявляет: «Мне сделали кодировку на год, но я не пью уже три. Понравилось жить трезво!» Очень чувствуется, что Татьяне стыдно вспоминать то время, когда ее дети были предоставлены сами себе и гуляли с друзьями на улице: «Тогда мы жили в Кореневке, рядом была детская площадка — там сыновья и проводили свободное время. А сейчас под домом одни склады, они, наверное, сидели бы и смотрели на меня... пьяную. Старший, может, и хотел бы попросить меня не пить больше, когда я уходила в запои. Но ему не хватало смелости, он стеснялся что ли. Он мне тогда очень помогал: я могла дать ему список продуктов и деньги, он ходил в магазин и еще сдачу приносил!»

«Если б не пили, уже бы жили в своей квартире, а не в общежитии»

После того, как вся семья закодировалась, жизнь стала потихонечку налаживаться. Мужу Татьяны с работы дали комнату в гомельском общежитии, ребенка удалось устроить в детский сад. Бодро и уверенно женщина рассказывает о жизни без бутылки: «Когда пьешь, время утекает как песок сквозь пальцы. Когда алкоголь уходит из жизни, начинается эта самая жизнь! Появляется время, которое нужно как-то проводить. Я стала потихонечку работать с сестрой — она занимается сетевым маркетингом. Да и дети подрастали — одного сейчас вожу на тренировку, пока тот занимается, с другим уроки делаю. Муж стал ездить постоянно по грибы и ягоды и на рыбалку. Переехали в общежитие, занялись ремонтом. Сейчас стоим в очереди на строительство квартиры. Если б не пили, уже бы жили в своей квартире! А тогда же некогда и незачем было идти занимать очередь: то с перепоя с опухшей „мордой“, то еще что».

Возможно, семья Татьяны и сейчас приобрела характер белой вороны. Окружение их поменялось, всех собутыльников с работы мужа уволили, соседи в общежитии не пьют, к свекрови Татьяна с мужем стараются не ездить — там снова стали прикладываться к бутылке. Сейчас Татьяна осознанно воспринимает реальность, а раньше — она от нее старалась убежать, находя спасение в стакане. Иллюзорное спасение в старом стакане.





«Сейчас мы редко вспоминаем то время, нам с мужем очень стыдно. Вовремя мы с ним очухались. Если б позже — то, скорее всего, мы бы уже не смогли избавиться от зависимости. Хотя всегда было тяжело: то ребенок заболел, то на работе платить стали совсем мало. Мужу одно время 300 рублей платили, а я сидела в отпуске по уходу за ребенком. Только на коммуналку 100 рублей уходило. Как посчитать, сколько денег было впустую потрачено! Бывало, халтуру муж сделает, деньги на руки получит и сразу к коллеге, который продавал из-под полы самогонку. Да в должочек мог дать при случае. Вот он с коллегами получил деньги, и все гуськом к „раздаче“ бегут», — с явным раздражением вспоминает прошлое Татьяна.

Но тут же с улыбкой добавляет, что последние три года после кодирования жить веселее стало. Хотя, по словам женщины, и раньше, вероятней всего, весело было, да только половину не помнишь: «Муж сейчас едет в маршрутке, слышит чей-то перегар и ужасается сам себе, вспоминая, с каким „амбре“ он мог ездить. А сколько раз он мог вообще домой не вернуться! Когда стукали по голове, забирали все вещи и бросали на прямо улице. И сколько его искали — и по моргам, и по поездам, и по службам поиска людей. Это ему еще повезло, что он летом получал по голове и не валялся в морозы в снегу. Иначе пару часов и все! А потом плачь не плачь — сам виноват. Вспоминаешь и думаешь, как это организм столько гадости смог перенести?»

«Сейчас хочется оставить детям после себя что-то и купить себе большой сникерс»

Глядя на Татьяну, никогда бы не подумала, что когда-то эта молодая женщина, которой только недавно исполнилось 30 лет, 2 года находила радость только в алкоголе. Сейчас эта энергичная, бодрая, улыбчивая и добрая девушка с невероятным вдохновением рассказывает о своих планах: «У меня улучшилось состояние суставов, потому что я стала много ходить. А еще я худею! На пиве нарастила себе пузо, после кодирования похудела на 13 кг и еще хочу парочку сбросить! Я очень полюбила сладкое, могу пойти и купить себе два больших сникерса и быть самой счастливой! А вообще, хочется побыстрее получить квартиру и оставить что-то после себя детям. А еще поехать на море отдохнуть семьей, чтобы там было красиво и спокойно. Хочется вырастить своих сыновей и женить. Вспоминать те года совсем не хочется. Сейчас бы мой ум на то время — я бы никогда не стала пить. Мне ведь тогда вообще ничего не интересно было. А сейчас и в парк хочется, и на каруселях покататься! Сейчас я сладкое полюбила, хотя может и раньше любила, да только заменяла все бутылкой. Даже сериалы начала смотреть — делаю то, что не делала раньше. Тогда у меня бутылка стояла не выпитая, какой сериал?»

Вылечить от алкоголизма не помогут волшебные таблетки, целебные травки, современные уколы и даже всем известное кодирование. Что же помогло Татьяне в определенный момент отказаться от бутылки и взять свою жизнь под контроль? Пройдя свой нелегкий путь, она философски смотрит на этот вопрос: «Чтобы перестать пить, надо хорошенечко проанализировать свою жизнь: что было до начала пьянства и во время него? Подумайте, что у вас в жизни есть дорогое? Дети? Так если не одуматься, то детей быстро заберут. Я вот представила, как мой сын подрастет и захочет девушку в дом привести. Куда он ее пригласит? В бомжатник с родителями алкоголиками или в нормальную квартиру? Ребенку стыдно будет, на себя-то уже плюнешь и все. А ему-то жить и жить! Да и вообще, что лучше: купить очередную бутылку либо одежду детям, чтобы они были не хуже всех в школе? Нужно не бояться выпить, а не хотеть выпить. Это и есть путь к выздоровлению».

Так есть ли счастливый конец в этой истории? Татьяна, расправив плечи, со счастливыми глазами и веселым голосом говорит: «Старший сын — мастер на все руки, может и скалку сделать, и досточку на кухню смастерит. Младший с удовольствием ходит на тхэквондо. Вот скоро у одного из них день рождения, я буду печь ему торт. Я с радостью буду готовить своей семье праздник!»