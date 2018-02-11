Фоторепортаж: световые шоу представили участники из трех стран на фестивале «GoLF-2018» в Гомеле

Третий международный фестиваль света Gomel Light Fest (GoLF −2018) проходит в Гомеле 9-11 февраля. Свое творчество на форуме представляют коллективы и индивидуальные исполнители из Беларуси, России и Украины.

Программа фестиваля очень насыщенная. К участию приглашены артисты, работающие в жанре светового шоу, мим-группы, уличные театры, танцевальные коллективы, художники световых картин и песочной графики. Помимо конкурсных выступлений, зрителей ожидают и другие увлекательные события.









Среди основных целей мероприятия — популяризация жанра светового шоу и смежных жанров эстрадного и циркового искусства, творческие номера в которых так или иначе связаны с экспериментами со светом, развитие и укрепление международного творческого сотрудничества.

Организатором форума выступает дворец культуры «Фестивальный» при поддержке отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.























