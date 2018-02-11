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Фотофакт: на Советской Nissan врезался в автомобиль ГАИ

  • 11 февраля 2018, 09:24
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В субботу примерно в 21.20 в Гомеле произошла авария с участием ГАИ.

Читатели «Сильных Новостей» сообщили, что ДТП случилось на светофоре на Советской, напротив гостиницы «Турист».

— Nissan Almera «поцеловал» ГАИ. Видимо, не оттормозился, — рассказал Евгений Охремчук.

— Удар достаточно хороший, но все живы, — дополнил Алексей Бойничев.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Фото — Евгений Охремчук


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Места: Гомель (21524)

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