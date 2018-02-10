В Гомеле посетительнице универмага на голову упал кусок льда - фото, видео

Днем 10 февраля у входа в универмаг «Гомель» в областном центре была травмирована женщина упавшей с козырька магазина снежно-ледовой массой.

После удара женщина присела и закрыла руками голову, в районе лба струилась кровь. Прохожие вызвали скорую помощь, а пострадавшей женщине ее родственники помогли зайти в магазин, где администратор посадила ее на стул и сделала холодный компресс.

Прибывшая примерно через десять минут «скорая» завела пострадавшую в машину, где ее осмотрел фельдшер и диагностировал ушиб. По предварительным данным, гематомы и сотрясения мозга у женщины нет. После обезболивающего укола и компресса ее отвезли в областную клиническую больницу для дальнейшего обследования.

Как рассказала БелаПАН мать пострадавшей, они приехали на машине за покупками в универмаг из районного центра. Дочь, которая сама работает заведующей магазина в райцентра, была за рулем. После инцидента вся семья на «скорой» уехала в больницу.

Будут ли они требовать с универмага компенсацию за травму, пока не решили.

Вход в магазин и территория вдоль стен не были ограждены. На вопрос администратору магазина, почему с козырька падает наледь, а ограждение и предупреждающие надписи отсутствуют, она ничего не ответила. Однако после инцидента дала указание работникам сбить наледь с козырька.











