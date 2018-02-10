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«Туфта эти ваши флаги. Не трогайте власть». В Гомеле состоялся предвыборный пикет

  • 10 февраля 2018, 17:03
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В Гомеле прошел пикет кандидатов от Объединенной гражданской партии (ОГП): Константина Жуковского, Максима Филипповича, Кирилла Синельникова, Николая Новикова.

«К сожалению, людям или не интересно, или они разочаровались за 23 года. И я их понимаю», — говорит блогер, кандидат в депутаты Максим Филиппович.

Местные жители не очень охотно подходили к участникам пикета (смотрите видео!).

«Мы можем победить эту систему только вместе. Нет лидеров, которые поведут нас в рай. Туда нас поведет только Бог. Посмотрите, кто у власти и в профсоюзах — чиновники, которые должны защищать нас от самих себя», — говорит безработный кандидат Кирилл Синельников.

Кандидаты просили гомельчан не участвовать в досрочном голосовании.

18 февраля в Беларуси состоятся выборы в местные Советы депутатов.


Белсат
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Люди в материале: Максим Филиппович (4), Кирилл Синельников (1)

Места: Гомель (21521)

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