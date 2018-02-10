Хулиганство, грабеж, выманивание кредита. По каким статьям и за что были судимы кандидаты в депутаты горсовета?

В избирательной гонке по Гомельскому району участвуют 92 кандидата в депутаты из сорока округов города. В каждом почтовом ящике любого избирательного округа можно найти брошюры с краткой биографической информацией о кандидатах, в которых указывается семейное положение, образование и место работы будущего депутата. В последней строчке информационного буклета можно узнать были ли судимости.

В открытом доступе в интернете эту информацию найти практически невозможно. Оказалось, публиковали ее только в местной газете. И это в 21-ом веке. «Сильные новости» решили узнать кто из кандидатов, когда и за что был судим.









Гришечкин Владислав Олегович, 1989 г.р., безработный, кандидат от политической партии ЛДП





Был осужден в 2007 год по двум статьям, одна из них «Грабеж».

Статья 14 УК РБ

Покушение на преступление

Часть 1. Покушением на преступление признаются умышленное действие или бездействие лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.





Статья 206 УК РБ

Грабеж

﻿Часть 1. Открытое похищение имущества (грабеж) — наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Филипович Максим Геннадьевич, 1983 г.р., блогер, беспартийный. В 2009 год его осудили по статье 339, часть 1

Статья 339 УК РБ

Хулиганство





Часть 1. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), — наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Игнатенко Ольга Ивановна, 1960 г.р., юрист, общество с ограниченной ответственностью «Экологика», кандидат от политической партии ЛДП





Председатель Гомельской областной организации Либерально-демократической партии в 1999 году была осуждена по статье ст.156-6 «Принуждение к заключению договора или выполнению обязательств»

Бубнович Сергей Сергеевич, 1980 г.р., заведующий Ереминской участковой ветеринарной лечебницы, учреждение «Гомельская районная ветеринарная станция», кандидат от политической партии РПТС

По данным РОВД в 2000 год был осужден по статьям 201 ч.2 и 43.





Статья 201 УК РБ

Нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав Часть 2. Незаконное распространение или иное незаконное использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение или сопряженные с получением дохода в крупном размере, — наказываются общественными работами, или штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 43 УК РБ

Рецидив преступлений

Часть 1. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за умышленное преступление.

Балицкий Олег Михайлович, 1967 г.р., заместитель директора, общество с ограниченной ответственностью «МЕДГРАД», кандидат от политической партии ЛДП

В 2012 год его судили по «экономической» статье 237, а так же статье 77, часть 1.

Ст. 237 УК РБ

Выманивание кредита или субсидии

﻿Часть 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные с целью получения государственного целевого кредита либо повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, — наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Статья 77 УК РБ

Осуждение с отсрочкой исполнения наказания

Часть 1. Если при назначении наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет лицу, впервые осуждаемому к лишению свободы, за преступление, не являющееся тяжким, суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и иные обстоятельства дела, придет к убеждению, что цели уголовной ответственности могут быть достигнуты без отбывания назначенного наказания посредством возложения на осужденного определенных обязанностей и контроля за его поведением, он может применить отсрочку исполнения назначенного наказания на срок от одного года до двух лет. Суд может в этих случаях отсрочить и исполнение дополнительных наказаний.

Якимов Владимир Владимирович, 1988 г.р., мастер, жилищно-эксплуатационный участок № 7 коммунального жилищно-ремонтного эксплуатационного унитарного предприятия «Сельмашевское», кандидат от политической партии ЛДП

В 2005 году 22-ух летнего Владимира осудили по одной из самых страшных статей в Беларуси — ст. 328. Но в виду определенных обстоятельств, и до внесения поправок в уголовный кодекс, по статье 78 он получил «условный» срок.





Статья 328 УК РБ

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

Часть 1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Статья 78 УК РБ

Осуждение с условным неприменением наказания

Часть 1. Если при назначении наказания лицу, впервые осуждаемому к лишению свободы за совершение преступления, не представляющего большой общественной опасности, или менее тяжкого преступления, суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и иные обстоятельства дела, придет к убеждению, что цели уголовной ответственности могут быть достигнуты без отбывания назначенного наказания посредством осуществления контроля за поведением осужденного, он может постановить об условном неприменении назначенного наказания с обязательным указанием в приговоре мотивов принятого решения. В этом случае суд постановляет не приводить в исполнение назначенное наказание, если в течение определенного судом испытательного срока осужденный не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него судом обязанности.

В социальных сетях многие задаются вопросом: почему кандидаты с судимостью были зарегистрированы избирательной комиссии по выборам?

Благодаря статье 99 УК РБ «Погашение или снятие судимости аннулируют правовые последствия уголовной ответственности», все кандидаты с уже погашенной судимостью имеют полное право приниматься участие в выборах в депутаты наравне с остальными, но информация об этом все равно публикуется в избирательных бюллетенях.



