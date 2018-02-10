Трещины в стенах и фундаменте, подземные воды. Как живут в проблемном доме на Моисеенко и почему жильцы хотели отказаться от капремонта?

Жителям дома № 45 по улице Моисеенко хотели предложить взять часть расходов по капитальному ремонту на себя.

Заколдованный дом

Это дело имеет давнюю предысторию. По словам местного активиста Дмитрия, этот, построенный еще в 1983 году дом, изначально был достаточно проблемным. В числе прочего, в течение многих лет жильцы испытывали трудности с подачей горячей воды и безуспешно добивались решения этого вопроса.





— Мы постоянно жаловались, к нам присылали комиссии. Но комиссии приходили без проектной документации и ничего не могли найти. В ЖЭУ только разводили руками: «Ваш дом — какой то заколдованный». Наконец, в 2012 году одному из самых ответственных и опытных специалистов ЖЭУ удалось достать проект водоснабжения дома. А я посидел день над чертежами и нашел недостаток в трубе-«обратке» в подвале. Нужно было только вырезать и заменить 2 метра трубы. Но этот недостаток ликвидировали только через 4 года, после обращений и к руководству города и области, и к помощнику президента, и министру ЖКХ и депутату парламента, — рассказывает Дмитрий.





Тогда же, летом 2016, в ходе «переизбрания» депутатов в ПП НС РБ, дому пообещали капитальный ремонт. Но мнения жильцов по поводу необходимости проведения таких работ разделились.

Дмитрий считает: «В принципе, мы просили ликвидировать конкретные недостатки, а не затевать капремонт. Но нам его фактически навязали».





А в конце января этого года состоялось еще одно собрание жильцов. По словам Дмитрия, один из руководителей коммунального хозяйства намекнул, что часть расходов по капремонту жильцам придется брать на себя.





В № 4 за 2018 год газеты «Аргументы и факты» в Беларуси появилась статья, в которой от имени «Минского городского жилищного хозяйства» сообщалось, что теперь до 40 % стоимости капитальных ремонтов будут возмещать сами жители.





Согласно проекту, стоимость капитального ремонта по Моисеенко, 45 составляет около полумиллиона долларов. Неужели жильцам придется «скидываться» на 200 тысяч долларов? Тогда обеспокоенные жители дома направили делегацию в Гомельский горисполком. На встрече 5 января заместитель генерального директора КПУП «Гомельское городское ЖКХ» Федор Хохлов успокоил людей, сказав, что газетные публикации не стоит воспринимать буквально. И что в Гомеле пока такого решения нет. На сегодняшний день речь идет только о том, что жильцам придется заплатить по 104 рубля за замену электросчетчиков. Но беспокойство у жителей осталось. И вот почему.





Владельцы квартир опасаются, что даже если за капремонт им платить и не придется, то их все равно ждут серьезные убытки. В числе прочего в доме предполагается замена водопроводных и канализационных труб. Дмитрий говорит, что в техническом заключении записано, что демонтаж унитазов, например, без их разрушения не предусмотрен. Действительно, многие квартиросъемщики в прошлом не очень задумывались о будущем и вмуровывали свою «сантехнику» наглухо. Да и другие виды работ могут нарушить интерьеры квартир, и все это придется восстанавливать за свой счет. Отдельные же собственники вложили в дизайнерский ремонт квартир, как говорят, весьма солидные деньги.





Жильцы направили в КПУП «Гомельское городское ЖКХ» коллективное заявление с просьбой проводить такого рода работы только в квартирах желающих.

Треснувший фундамент

Но в доме есть еще одна проблема, может быть, наиболее серьезная. В фундаменте и стенах дома на Моисеенко образуются трещины. Осадка здания 1983 года постройки уже давно должна была стабилизироваться, но процесс растрескивания продолжается.





Вместе с Дмитрием спускаемся в подвал 4-го подъезда. Действительно, в блоках ФБС фонарик высвечивает черные змеящиеся щели. Одна из них — шириной в 7 мм. В другом подъезде такая расщелина в фундаменте зияет шириной в целый сантиметр. Интересуюсь возможной причиной этих дефектов. Жильцы предполагают, что всему виной сырость и подземные воды. Пол в подвале мокрый, это видно невооруженным взглядом. Как считают местные общественники, во-первых, в силу разных причин могли подняться грунтовые воды. Во-вторых, возможны нарушения ливневой канализации. В-третьих, проблемы могут быть с самим устройством фундамента, его неравномерной осадкой и так далее.









Трещины начинаются в фундаменте и далее поднимаются по стенам до верхних этажей. Они хорошо видны и в кладке силикатного кирпича на наружной поверхности стен, и в подъезде — на внутренней. В доме № 45 живет много профессиональных строителей и они давно заметили небезопасные изъяны. Жилец 2-го подъезда говорит, что иногда по вечерам он в своей квартире слышит, как что-то трещит — то ли стена, то ли слой штукатурки. Люди считают, что, по-хорошему, за состоянием трещин надо бы вести наблюдение, выставить «маячки» и так далее — но компетентные структуры этого не делают. По имеющимся данным, в плане капремонта работа с трещинами в фундаменте и капитальных стенах не предусмотрена. Причины их появления и характер динамики также, похоже, устанавливать не собираются? Предполагается, правда, принятие мер «по выведению из здания атмосферных осадков». При этом в одной из несущих стен 4-го подъезда, уже имеющей трещины, будет вырезана глубокая ниша для технических нужд.



